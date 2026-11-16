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Tình yêu vượt ngàn hải lý và đám cưới có 1-0-2 giữa trùng khơi | Sao nhập ngũ 2026

HOÀNG HẠNH
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Tập 14 "Sao nhập ngũ 2026" lấy đi nước mắt khán giả bằng lễ thành hôn bất ngờ ngay trên đảo Trường Sa. Mối tình 6 năm vượt ngàn hải lý của người lính hải quân và bạn gái đất liền là minh chứng cho sự thủy chung, nơi tình yêu đôi lứa hòa quyện thiêng liêng cùng tình yêu Tổ quốc.

Lắng đọng những chuyện tình người lính đảo trong Sao Nhập Ngũ

Trong tập 14 Sao nhập ngũ, không khí đêm giao lưu văn nghệ tại đảo Trường Sa bỗng chốc lắng đọng bởi câu chuyện tình yêu mộc mạc của người lính trẻ Trần Gia Huy. Giữa hội trường ấm cúng, nam chiến sĩ xúc động mở bức thư tay luôn mang theo bên mình và đọc vang những dòng tâm sự gửi từ đất liền của bạn gái. 

Tình yêu vượt ngàn hải lý và đám cưới có 1-0-2 giữa trùng khơi | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 1.
Tình yêu vượt ngàn hải lý và đám cưới có 1-0-2 giữa trùng khơi | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 2.
Tình yêu vượt ngàn hải lý và đám cưới có 1-0-2 giữa trùng khơi | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 3.
Tình yêu vượt ngàn hải lý và đám cưới có 1-0-2 giữa trùng khơi | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 4.

Từng câu chữ chân thành kể về sự trống trải khi thiếu vắng người thương, từ những buổi tối không còn tin nhắn nhắc ngủ đến quán ăn quen vắng bóng anh, đã khiến dàn nghệ sĩ và đồng đội rưng rưng (Ảnh: Viettel Media)

Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, câu chuyện tình yêu kéo dài 6 năm của đồng chí Trần Minh Hiếu và bạn gái Khánh Hà tiếp tục chạm đến trái tim của tất cả mọi người có mặt. Yêu nhau từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường sĩ quan, cặp đôi đã trải qua ngần ấy năm tháng đối diện với thử thách lớn nhất: khoảng cách hàng trăm hải lý. 

Tình yêu vượt ngàn hải lý và đám cưới có 1-0-2 giữa trùng khơi | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 5.
Tình yêu vượt ngàn hải lý và đám cưới có 1-0-2 giữa trùng khơi | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 6.
Tình yêu vượt ngàn hải lý và đám cưới có 1-0-2 giữa trùng khơi | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 7.
Tình yêu vượt ngàn hải lý và đám cưới có 1-0-2 giữa trùng khơi | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 8.
Tình yêu vượt ngàn hải lý và đám cưới có 1-0-2 giữa trùng khơi | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 9.

Đồng chí Hiếu chia sẻ về những cuộc gọi đứt quãng qua điện thoại "cục gạch", những mùa lễ tết thiếu vắng bóng hình nhau chính là hiện thực của tình yêu lính đảo

Thế nhưng, vượt lên trên mọi thiệt thòi, Khánh Hà luôn chọn làm hậu phương vững chắc, cùng gia đình hai bên tự lo liệu chuyện dạm ngỏ, ăn hỏi để người yêu yên tâm bám biển, giữ vững tay súng bảo vệ chủ quyền biên cương.

Đám cưới có 1-0-2 giữa trùng khơi và giọt nước mắt hạnh phúc của dàn nghệ sĩ Sao nhập ngũ

Sự kiên nhẫn và tình yêu sâu sắc ấy của Minh Hiếu và Khánh Hà đã được đền đáp bằng một bất ngờ chưa từng có tiền lệ. Dưới sự phối hợp bí mật của ê-kíp chương trình, cô dâu Khánh Hà trực tiếp xuất hiện trước mặt người thương.

Tình yêu vượt ngàn hải lý và đám cưới có 1-0-2 giữa trùng khơi | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 11.
Tình yêu vượt ngàn hải lý và đám cưới có 1-0-2 giữa trùng khơi | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 12.
Tình yêu vượt ngàn hải lý và đám cưới có 1-0-2 giữa trùng khơi | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 13.
Tình yêu vượt ngàn hải lý và đám cưới có 1-0-2 giữa trùng khơi | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 14.

Giữa tiếng hò reo xúc động của đồng đội, giai điệu ngọt ngào của ca khúc Cầu hôn cất lên, mở ra khoảnh khắc đồng chí Minh Hiếu vô cùng ngạc nhiên (Ảnh: Viettel Media)

Sự hiện diện của dàn sao Sao nhập ngũ đã biến buổi lễ trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết: Quốc Trường duyên dáng trong vai trò MC, Erik cất giọng hát tình tứ chúc phúc, còn Thúy Ngân và Văn Mai Hương không giấu được giọt nước mắt hạnh phúc khi chứng kiến giây phút thiêng liêng.

Tình yêu vượt ngàn hải lý và đám cưới có 1-0-2 giữa trùng khơi | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 15.
Tình yêu vượt ngàn hải lý và đám cưới có 1-0-2 giữa trùng khơi | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 16.

Không có không gian nhà hàng lộng lẫy, đám cưới tại Trường Sa được chúc phúc bằng hơi thở của biển trời, bằng sự chứng kiến của đồng đội (Ảnh: Viettel Media)

Giữa nơi đầu sóng ngọn gió, lễ thành hôn của Minh Hiếu và Khánh Hà không chỉ là cái kết viên mãn cho mối tình 6 năm, mà còn là biểu tượng đẹp đẽ nhất về sự hy sinh, gắn kết và khát vọng xây đắp tương lai của thế hệ trẻ hướng về biển đảo quê hương.

Sao Nhập Ngũ 2026 được phát sóng vào 21 giờ thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=gvH3k0-09bE&t=11s

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