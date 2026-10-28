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Thời sự

Ngày 28/10, quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

HOÀNG YẾN, NGÂN HÀ
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(HTV) - Ngày 28/10/2026, lực lượng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ. Qua hai đợt tìm kiếm, tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập tại đây là 852 bộ.

Thêm 6 hài cốt liệt sĩ trong ngày 28/10 

Ngày 28/10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, TP. Hồ Chí Minh. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. 

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Hôm nay 28/10, quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 1.
Hôm nay 28/10, quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 2.

Ngày 28/10, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập 852 hài cốt liệt sĩ qua hai đợt

Trước đó, trong đợt tìm kiếm đầu tiên, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 28/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 852 hài cốt liệt sĩ (333 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 819 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Hôm nay 28/10, quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 3.
Hôm nay 28/10, quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 4.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

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