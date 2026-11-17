Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 17/11, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, với việc mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP. Hồ Chí Minh

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 m³ đất. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất tại khu vực tìm kiếm.

Phát hiện thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ trong ngày 17/11

Theo số liệu cập nhật đến hết ngày 17/11/2026, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã được triển khai qua hai đợt.

Trong đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ, đồng thời tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.

Đợt 2 bắt đầu từ ngày 15/10/2026, tập trung mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Riêng ngày 17/11, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 bộ kèm di vật.

Công tác đào, vận chuyển và xử lý đất được triển khai nhằm bảo đảm tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Tính từ ngày 15/10 đến hết ngày 17/11, đợt tìm kiếm thứ hai đã phát hiện, quy tập được 295 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 66 bộ kèm di vật.

Đã quy tập 1.026 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Như vậy, từ khi triển khai công tác tìm kiếm vào ngày 23/6/2026 đến hết ngày 17/11/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 1.026 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 373 bộ kèm di vật.

Trong số này, 993 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng hiện vẫn đang tiếp tục được triển khai. Với tinh thần trách nhiệm cao, các lực lượng nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



