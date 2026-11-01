Tìm thấy loài hoa mới nhờ bức ảnh trên Instagram

Loài hoa súng khổng lồ thứ tư vừa được phát hiện, sau khi chuyên gia Carlos Magdalena tại Vườn Thực vật Hoàng gia Kew của Anh lướt Instagram và vô tình thấy bức ảnh chụp một bông súng khổng lồ.

Loài hoa súng mới được công bố trên tạp chí Phytotaxa với tên khoa học là "Victoria colombiana"

Bức ảnh được ghi chú là "Victoria amazonica" - vốn là một loài phổ biến. Thế nhưng, địa điểm check-in thuộc lưu vực sông Orinoco, phía Đông Colombia, lại nằm ngoài phạm vi phân bổ tự nhiên của hoa súng.

Magdalena lên kế hoạch khảo sát thực tế.

Carlos Magdalena - Chuyên gia tại Vườn thực vật Hoàng gia Kew xúc động chia sẻ: "Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Chúng tôi di chuyển trong đêm suốt 4 tiếng rưỡi. Khi mặt trời vừa ló dạng, chúng tôi nhìn thấy 2-3 bông hoa súng đang nở. Tôi đã khóc vì xúc động."

Theo ông Magdalena lá của loài này có thể đạt kích thước tối đa lên tới 2 mét chỉ trong vòng một tuần. Các nhà nghiên cứu ước tính hiện chỉ còn khoảng 30 đến 50 cá thể sinh sống trong tự nhiên. Loài này đang được lập hồ sơ đánh giá để đưa vào danh mục "nguy cấp".



