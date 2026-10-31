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Công nghệ

Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026: Học kỹ năng số, hòa mình cùng nhạc hội

NGỌC PHẠM
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(HTV) - Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026 diễn ra ngày 31/10 tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên, TP.HCM, thu hút hàng ngàn sinh viên đến từ các trường đại học hướng đến nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ của người trẻ trên môi trường số.

Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026: Học kỹ năng số, hòa mình cùng nhạc hội - Ảnh 1.

Sự kiện góp phần nâng cao nhận thức của người trẻ về an toàn thông tin trên không gian mạng

Không chỉ là dịp cập nhật kiến thức, Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026 còn mang đến không gian trải nghiệm, tương tác và giải trí. Thông qua các hoạt động đa dạng, sinh viên có cơ hội tiếp cận những tình huống thường gặp trên không gian mạng, từ đó biết cách nhận diện nguy cơ, bảo vệ tài khoản và dữ liệu cá nhân trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.

Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026: Trải nghiệm để nhận diện rủi ro

Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026: Học kỹ năng số, hòa mình cùng nhạc hội - Ảnh 2.
Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026: Học kỹ năng số, hòa mình cùng nhạc hội - Ảnh 3.
Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026: Học kỹ năng số, hòa mình cùng nhạc hội - Ảnh 4.

Các hoạt động tại sự kiện mang đến không gian giao lưu, học hỏi và trải nghiệm dành cho sinh viên (Ảnh: BTC)

Điểm nhấn của chương trình là workshop “Cyber Vanguards – Lá chắn trực tuyến sinh viên 2026”, do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp Google Việt Nam thực hiện. Tại đây, các chuyên gia chia sẻ kiến thức về nhận diện lừa đảo trực tuyến, bảo vệ thông tin cá nhân và ứng phó với những chiêu thức lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (A.I.).

Bên cạnh phần trao đổi chuyên đề, các gian hàng công nghệ tạo điều kiện để sinh viên trực tiếp thực hành. Người tham gia được thử sức với những trò chơi nhận diện website giả mạo, phân biệt video do AI tạo ra, phát hiện dấu hiệu bất thường trong các nội dung trực tuyến. Các tình huống giả định giúp kiến thức an toàn số trở nên gần gũi, dễ ghi nhớ và có thể áp dụng vào đời sống.

Nhiều nội dung thiết thực được truyền tải thông qua các hình thức trải nghiệm trực quan (Ảnh: BTC)

Theo thông tin tại chương trình, nhận thức và kỹ năng của người dùng là yếu tố quan trọng bên cạnh các giải pháp công nghệ, quản lý. Mỗi sinh viên không chỉ cần biết tự bảo vệ mình mà còn có thể trở thành một mắt xích lan tỏa kiến thức an toàn mạng đến gia đình, bạn bè và cộng đồng.

Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026 kết nối bằng âm nhạc

Chương trình kết hợp giữa giáo dục, trải nghiệm và giải trí, tạo nên điểm hẹn bổ ích cho sinh viên

Khi màn đêm buông xuống, không khí ngày hội tiếp tục sôi động với chương trình nhạc hội dành cho sinh viên. Âm nhạc, giao lưu và các hoạt động tập thể tạo nên điểm hẹn trẻ trung, giúp thông điệp về an ninh mạng được truyền tải bằng hình thức gần gũi hơn.

Sự kết hợp giữa workshop, trò chơi tương tác, trải nghiệm công nghệ và nhạc hội góp phần tạo nên một ngày hội đa sắc màu. Qua đó, việc trang bị kỹ năng số không dừng lại ở những khuyến cáo, mà trở thành trải nghiệm thực tế, khuyến khích người trẻ chủ động xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

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