Chiều 27/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào, nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự các Hội nghị cấp cao CLMV-12 và ACMECS-11.