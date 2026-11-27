Âm nhạc kết nối cảm xúc, nuôi dưỡng tình yêu quê hương

Chương trình do Hội đồng Đội Trung ương chỉ đạo, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF, thương hiệu LOF Matcha tổ chức. Tham dự có đồng chí Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam, cùng đại diện các đơn vị, thầy cô giáo và đông đảo học sinh Trường THCS Hà Huy Tập.

Các đại biểu, thầy cô giáo cùng các em học sinh đội văn nghệ chụp ảnh lưu niệm tại lễ phát động sân chơi “Hát ca cùng LOF Matcha” năm học 2026-2027

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, sân chơi hướng đến việc bồi đắp tình yêu, niềm tự hào về những giá trị văn hóa truyền thống trong thiếu nhi. Với thông điệp “Khó mở lời, hãy cất tiếng ca”, chương trình khuyến khích các em thể hiện tình cảm dành cho gia đình, thầy cô, bạn bè và quê hương thông qua âm nhạc.

Đông đảo đại biểu, thầy cô giáo và học sinh Trường THCS Hà Huy Tập hào hứng theo dõi và cổ vũ các hoạt động tại chương trình

Tại chương trình, học sinh Trường THCS Hà Huy Tập mang đến nhiều tiết mục văn nghệ như nhảy “Lời ca tri ân”, hoạt cảnh “Đường lên phía trước”, đơn ca “Tổ quốc trong ánh mặt trời” và hát múa “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời”. Các phần trình diễn góp phần tạo không khí sôi nổi, đồng thời thể hiện sự tự tin, năng khiếu và tình yêu quê hương, đất nước của học sinh.

Mở rộng sân chơi nghệ thuật cho học sinh cả nước

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức giới thiệu thể lệ, hướng dẫn cách thức tham gia và trao hoa, thư cảm ơn đến đại diện Thành Đoàn, Hội đồng Đội TP. Hồ Chí Minh và Trường THCS Hà Huy Tập.

Sân chơi “Hát ca cùng LOF Matcha” năm học 2026-2027 dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 trên toàn quốc. Nội dung dự thi tập trung vào các chủ đề về quê hương, đất nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; tình cảm gia đình, thầy cô, bạn bè, mái trường; tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, ước mơ, lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Tiết mục hoạt cảnh “Đường lên phía trước” đầy hào hùng và cảm xúc do học sinh Trường THCS Hà Huy Tập biểu diễn tại chương trình

Học sinh có thể tham gia với các hình thức đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca và đồng ca. Sân chơi được triển khai qua 3 vòng: cấp tỉnh, thành phố từ ngày 1/10 đến 15/12/2026; vòng khu vực từ ngày 1/1 đến 15/3/2027 và vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra trong tháng 4/2027.

Đồng chí Lê Anh Quân – Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam (bên trái) trao hoa và thư cảm ơn đến đại diện Thành Đoàn, Hội đồng Đội TP. Hồ Chí Minh và Trường THCS Hà Huy Tập

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức kỳ vọng mở rộng môi trường giáo dục, trải nghiệm nghệ thuật lành mạnh, giúp thiếu nhi phát huy năng khiếu, tự tin thể hiện bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực trong gia đình, nhà trường và xã hội.