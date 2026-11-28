Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Thủ tướng Saleumxay Kommasith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang thăm chính thức và tham dự các Hội nghị CLMV và ACMECS tại Việt Nam, không chỉ góp phần vào thành công chung của Hội nghị, mà còn thể hiện mạnh mẽ tinh thần hợp tác giữa các nước tiểu vùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng đồng chí Saleumxay Kommasith được Quốc hội Lào khóa X tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng; nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của đồng chí Saleumxay Kommasith trên cương vị Thủ tướng Lào có ý nghĩa chính trị quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước, tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Nhân dịp đất nước Lào sắp kỷ niệm 51 năm Quốc khánh (2/12/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được; tin tưởng Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, hoàn thành các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Saleumxay Kommasith bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và tình cảm đặc biệt mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho Thủ tướng và Đoàn. Trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Saleumxay Kommasith khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho việc gìn giữ và phát triển quan hệ với Việt Nam; nhấn mạnh quan hệ hai nước là mối quan hệ đặc biệt có một không hai trong quan hệ quốc tế, là tài sản vô giá, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước; bày tỏ biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa của Việt Nam dành cho Lào trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith cho biết, Chính phủ Lào đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn về kinh tế - tài chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng và nâng cao đời sống nhân dân.

Thông tin về kết quả hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào trong thời gian gần đây, Thủ tướng Saleumxay Kommasith cho biết, hai bên đã phối hợp chặt chẽ triển khai nhiều biện pháp nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, nhất là thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, năng lượng, phát triển nguồn nhân lực. Thủ tướng Saleumxay Kommasith đánh giá cao các bước tiến triển trong triển khai các dự án hợp tác trọng điểm thời gian qua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Lào, thắt chặt quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực, thực chất và ngày càng đi vào chiều sâu của quan hệ Việt Nam - Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Thủ tướng trong triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao, nhất là thúc đẩy các dự án hợp tác trọng điểm.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực có nhiều điểm tương đồng như hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào trong các lĩnh vực này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên thúc đẩy gắn kết chiến lược trên tất cả các lĩnh vực, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và chuẩn bị tốt các hoạt động hợp tác năm 2027. Trong đó, tiếp tục duy trì thường xuyên công tác trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; chú trọng tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định biên giới; tạo đột phá mới trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, phấn đấu đạt kim ngạch thương mại song phương 5 tỷ USD, tiến tới 10 tỷ USD trong thời gian tới; đẩy nhanh triển khai các dự án kết nối hạ tầng, giao thông, năng lượng trọng điểm; tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; chú trọng hợp tác khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát huy hiệu quả dự án quản lý dữ liệu dân cư và căn cước công dân tại Lào. Đồng thời, phối hợp tổ chức tốt Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2027, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực, quốc tế và phát huy hiệu quả hợp tác ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith bày tỏ nhất trí với những đánh giá và các chỉ đạo về định hướng hợp tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; khẳng định Chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy các dự án trọng điểm và tạo chuyển biến mới trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố đoàn kết, tăng cường tin cậy chính trị và đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa hai nước trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp; khẳng định quyết tâm gìn giữ, vun đắp và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Nhân dịp này, thông qua Thủ tướng Saleumxay Kommasith , Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi thân thiết, thắm tình đồng chí anh em tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao, nguyên Lãnh đạo cấp cao Lào.

Nguồn: TTXVN