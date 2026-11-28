Nguồn: TTXVN
Thủ tướng Lào và Phu nhân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 28/11/2026, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân Alouny Kommasith vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith
Chiều 27/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào, nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự các Hội nghị cấp cao CLMV-12 và ACMECS-11.
Đưa quan hệ Việt Nam - Lào phát triển ngày càng bền chặt
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam, tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 12 (CLMV-12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 11 (ACMECS-11) vào ngày 27 và 28/11/2026.
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