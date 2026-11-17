Từ những ca khúc như "Về nghe Mẹ ru", "Thiên đường với người thương" đến concert "Dân ca dân chơi", chất liệu văn hóa truyền thống đang được khai thác theo những cách thể hiện mới, gần gũi hơn với công chúng đương đại. Đây cũng là minh chứng cho tiềm năng phát triển của tài sản trí tuệ (IP) văn hóa khi được kết hợp với tư duy sáng tạo, công nghệ và truyền thông hiện đại.

Các giá trị văn hóa truyền thống được làm mới qua những sản phẩm nghệ thuật đương đại

Không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận sáng tạo chuyên môn, IP văn hóa đang trở thành một nguồn lực quan trọng của nền kinh tế sáng tạo. Những giá trị như cải lương, dân ca hay văn hóa Khmer Nam Bộ được số hóa, bảo hộ và làm mới bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận khán giả trẻ.

Nghệ thuật cải lương có thêm cơ hội tiếp cận khán giả trẻ thông qua cách thể hiện mới

NSND, Tiến sĩ Bạch Tuyết cho rằng nghệ thuật cổ truyền chỉ thực sự sống khi hòa vào nhịp đập của thời đại. Việc mở rộng hợp tác đa thế hệ, kết hợp cải lương, dân ca với tư duy dàn dựng và công nghệ mới không làm mất đi bản sắc di sản, mà còn tạo thêm sức sống trẻ trung, giúp những giá trị truyền thống chạm đến đông đảo khán giả hôm nay.

Ứng dụng công nghệ mở ra hướng tiếp cận mới trong bảo tồn và phát huy di sản

Theo bà Nguyễn Thanh Giang - Giám đốc điều hành Mạng lưới Rồng Xanh Fellowship, để một ý tưởng văn hóa đi từ sáng tạo đến thị trường và tạo ra giá trị lâu dài, năng lực nghệ thuật là chưa đủ. Cần có một hệ sinh thái đồng hành, trong đó quyền sở hữu trí tuệ, mô hình kinh doanh và khả năng ứng dụng công nghệ được xác lập rõ ràng ngay từ đầu.

Thương mại hóa di sản cần gắn với tư duy thiết kế và chiến lược thương hiệu dài hạn

Từ một tác phẩm tạo hiệu ứng truyền thông nhất thời đến một IP văn hóa có sức sống lâu dài là khoảng cách không nhỏ. Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp giữa nghệ sĩ, nhà thiết kế, giới công nghệ, nhà đầu tư và các chuyên gia chiến lược thương hiệu.

Bà Trần Tuệ Tri - nhà sáng lập và CEO Stamford Global Leadership Center, nhận định công nghiệp văn hóa tại nhiều quốc gia trong khu vực không chỉ tạo ra sản phẩm giải trí mà còn thúc đẩy các hệ sinh thái liên quan như thời trang, du lịch, mỹ phẩm. Việt Nam có kho tàng câu chuyện văn hóa phong phú; vấn đề quan trọng là chuyển hóa bản sắc thành những trải nghiệm và thương hiệu có sức cạnh tranh toàn cầu.

Kết nối nghệ sĩ, nhà thiết kế và doanh nghiệp góp phần phát triển tài sản trí tuệ văn hóa

Cùng quan điểm về việc khai thác giá trị bản địa theo hướng chuyên nghiệp, ông Trần Hoàng - Chủ tịch Hội Marketing Việt Nam, cho rằng thương mại hóa di sản không đơn thuần là khai thác giá trị bề nổi, mà cần nâng tầm di sản bằng tư duy thiết kế, tiếp thị hiện đại và công nghệ tương tác. Khi được phát triển thành những IP có chuẩn mực, di sản có thể trở thành động lực đưa thương hiệu Việt vươn xa.

Ông cũng đề xuất ưu tiên xây dựng bản đồ số về văn hóa Việt Nam, tạo cơ sở kết nối và khai thác các nguồn lực văn hóa một cách bài bản.

Bản sắc văn hóa là nguồn lực quan trọng để phát triển công nghiệp sáng tạo và nâng tầm thương hiệu Việt Nam

Việc đưa công nghệ vào dòng chảy di sản vì vậy không chỉ phục vụ công tác bảo tồn, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế sáng tạo. Khi bản sắc dân tộc được chuyển hóa thành sản phẩm, trải nghiệm và thương hiệu có giá trị, công nghiệp văn hóa sẽ có thêm động lực tăng trưởng, đồng thời góp phần nâng cao sức mạnh mềm và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.