Một Hà Nội không chỉ có phố cổ và những hàng cây

Trong hình dung của nhiều người, Hà Nội thường gắn với mái ngói thâm nâu, những con phố cổ hay hàng cây rợp bóng. Nhưng với họa sĩ Nguyễn Minh, linh hồn của thành phố còn thể hiện qua những dãy nhà tập thể, khu chung cư mới, các công trình bê tông và những khoảng không gian đô thị đang thay đổi từng ngày.

Đó cũng là mạch cảm xúc xuyên suốt triển lãm cá nhân “Mơ mơ” (Apricot Dream), diễn ra từ ngày 17 đến 28/11/2026 tại Huyen Art House, số 8 Đặng Tất, phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh. Triển lãm giới thiệu hơn 50 tác phẩm, được chia thành ba nhóm chủ đề Phố - Hoa - Mộng. Dù khác nhau về hình ảnh và cảm hứng, các sáng tác đều bắt nguồn từ những rung cảm của Nguyễn Minh khi nghĩ về Hà Nội.

Nguyễn Minh là một trong những người đến định cư tại Hà Nội khoảng 20 năm qua. Không chọn khai thác hình ảnh quen thuộc của phố cổ hay những dãy biệt thự Pháp, người họa sĩ hướng sự chú ý đến diện mạo của một đô thị mới, nơi những con phố dần nhường chỗ cho đại lộ, cầu vượt, đường sắt trên cao; những cây bàng, cây gạo dần hiện diện bên cạnh các tòa tháp kính và khu chung cư.

Điều đáng chú ý trong góc nhìn của Nguyễn Minh là anh không xem những khối bê tông thô ráp, nặng nề như biểu tượng đối lập với vẻ đẹp Hà Nội. Ngược lại, đó cũng là một phần của thành phố, nơi nâng đỡ và bao bọc cuộc sống của hàng triệu cư dân. Những công trình tưởng chừng khô cứng, qua cảm nhận của người nghệ sĩ, trở thành dấu vết của một giai đoạn phát triển đô thị.

Lưu giữ những khoảng ấm áp giữa nhịp sống đô thị

Trong loạt sáng tác lần này, hình ảnh Hà Nội được chắt lọc và giản lược dần qua cách xử lý hình khối, không gian và chất liệu. Họa sĩ sử dụng chất liệu gạch trên giấy dó bồi toan, tạo nên bề mặt có độ xốp, gợi cảm giác như có hơi thở bên dưới những mảng công trình.

Hà Nội trong tranh Nguyễn Minh hiện lên qua những căn hộ với ánh đèn vàng rọi ra từ bên trong. Giữa những khu chung cư mọc lên vội vã, ánh sáng từ mỗi ô cửa gợi nhắc về những tổ ấm, những cuộc sống riêng và những giấc mơ đang được vun đắp giữa lòng đô thị.

Một mạch cảm xúc khác của triển lãm đến từ mùa đông Hà Nội, khoảng thời gian từ trước Tết đến hết rét Nàng Bân. Những cành hoa mơ trắng, hoa mai trắng xuất hiện giữa tiết trời lạnh ẩm, mưa phùn, mang đến sắc thái riêng cho không gian thành phố. Hình ảnh những cành hoa nhỏ bé, xù xì nhưng đủ sức làm sáng lên góc nhà, góc phố cũng là một cách Nguyễn Minh lưu giữ nét sinh hoạt và cảm thức văn hóa của người Hà Nội.

Triển lãm mở cửa tự do, đón khách tham quan từ 9 giờ đến 17 giờ hằng ngày tại Huyen Art House (phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh), đến hết ngày 28/11/2026.