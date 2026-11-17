Đĩa đơn hợp tác giữa Jennie và Tame Impala thống trị các bảng xếp hạng Mỹ

Theo bản kết quả xem trước biểu đồ, đĩa đơn "Dracula" có sự góp mặt của Jennie đã cân bằng thứ hạng cao nhất của bài hát trên bảng xếp hạng đĩa đơn chính. Đây là tuần thứ hai liên tiếp màn hợp tác giữa thành viên nhóm nhạc K-pop BLACKPINK và Tame Impala trụ vững ở vị trí thứ 3 trên "Billboard Hot 100".

Jennie (BLACKPINK) gặt hái thành công trên Billboard với ca khúc "Dracula" (Ảnh: Yonhap News)



Bên cạnh bảng xếp hạng chính, tác phẩm còn dẫn đầu bảng xếp hạng đa chỉ số "Hot Dance/Electronic Songs" tuần thứ 45. Bài hát cũng giữ ngôi đầu bảng "Hot Rock & Alternative Songs" sang tuần thứ 26 và thống trị bảng "Radio Songs" trong 9 tuần liên tiếp.

"Dracula" của Jennie và Tame Impala được đề cử tại Grammy 2027

Trước đó, "Dracula" được nghệ sĩ người Úc Tame Impala phát hành dưới dạng đĩa đơn solo vào tháng 10 năm ngoái. Tác phẩm thu hút sự chú ý trở lại khi phiên bản phối lại (remix) có sự góp giọng của ngôi sao K-pop ra mắt vào tháng 2. Phiên bản mới nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa trên các nền tảng video ngắn và liên tục thăng hạng trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Bộ đôi nghệ sĩ Tame Impala (bên trái) và Jennie (bên phải) giành được hai đề cử tại lễ trao giải Grammy 2027 (Ảnh: Lotte)



Sức hút này đã giúp bộ đôi nghệ sĩ giành được hai đề cử tại lễ trao giải Grammy 2027. Cụ thể, bài hát góp mặt ở hạng mục "Best Pop Duo/Group Performance" và "Record of the Year". Trong đó, "Record of the Year" là một trong 6 hạng mục chính quan trọng nhất của giải thưởng này.

Nguồn: Yonhap News