Nguồn: TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên Đối thoại của Lãnh đạo Cấp cao ASEAN với AIPA
Chiều 15/11/2026, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Phiên Đối thoại của Lãnh đạo Cấp cao ASEAN với Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA).
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Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49
Sáng 15/11/2026, tại thủ đô Manila (Philippines), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Philippines dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49
Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên, định hướng phát triển của ASEAN, đưa ra đề xuất nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.
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