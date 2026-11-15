Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên Đối thoại của Lãnh đạo Cấp cao ASEAN với AIPA

21:17 14/11/2026

(HTV) - Tại vòng đấu mới của The masked singer Vietnam 2026, Báo Berry, Cậu Tư Lành, Koalaoke và Cao Bồi Lang mang đến nhiều màn giao lưu bất ngờ cùng ban cố vấn. Đáng chú ý, JSOL công khai yêu thích Báo Berry, trong khi Koalaoke lần đầu tiết lộ chuyện tình cảm trước những câu hỏi của dàn cố vấn.