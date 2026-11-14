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Thời sự

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Philippines dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên, định hướng phát triển của ASEAN, đưa ra đề xuất nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Chiều 14/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Manila (Philippines), bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan từ ngày 14-17/11, theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Philippines dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 - Ảnh 1.

Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đón Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino có Bộ trưởng Nội các Philippines Benhur Abalos Jr., thành viên Hạ viện Philippines, thị trưởng thành phố, đại diện Ủy ban Điều phối Quốc gia ASEAN của Philippines.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương.

Đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cùng cộng đồng người Việt Nam tại Philippines đã nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam khi đoàn về tới khách sạn.

Tham dự các hội nghị lần này có lãnh đạo các nước ASEAN, các nước đối tác, Tổng Thư ký Liên hợp quốc, cùng nhiều khách mời là lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế.

Theo kế hoạch, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 sẽ tập trung thảo luận các nội dung: Phiên toàn thể - Tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, tập trung vào bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, hỗ trợ công dân ASEAN; Phiên họp hẹp - Các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; Các hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác +1, ASEAN+3 và Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) sẽ rà soát tình hình quan hệ và đề ra định hướng hợp tác, cũng như trao đổi về những vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Các hội nghị lần này dự kiến thông qua khoảng 33 văn kiện, trong đó có các tuyên bố chuyên ngành của ASEAN về quản lý thương mại chiến lược nhằm bảo đảm thương mại khu vực an toàn, thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) dựa trên trí tuệ nhân tạo, nâng cao tự cường và an ninh nguồn cung dầu khu vực, nâng cao vai trò của cơ quan thực thi pháp luật ASEAN trong sẵn sàng ứng phó và cứu trợ thảm hoạ khẩn cấp (sáng kiến của Việt Nam)… cũng như các tuyên bố với các đối tác +1, ASEAN+3 và EAS.

Trên tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm, Đoàn Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Philippines, các nước ASEAN và các đối tác, đóng góp vào thành công chung của các hội nghị.

Tại các hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên, định hướng phát triển của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần củng cố đoàn kết, nâng cao khả năng tự cường, tự chủ chiến lược và ứng phó chủ động của ASEAN trước các biến động, tăng cường quan hệ, hợp tác thực chất của ASEAN với các đối tác, trên cơ sở đảm bảo vai trò trung tâm của Hiệp hội, và trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Philippines dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 - Ảnh 2.

Sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng ngay sau khi đảm nhiệm cương vị mới (tại Hội nghị cấp cao ASEAN 48) và Hội nghị cấp cao ASEAN 49 lần này cho thấy Việt Nam tiếp tục coi trọng ASEAN, nhất quán với đường lối đối ngoại mà Đại hội Đảng đã đề ra: ASEAN có tầm quan trọng chiến lược, là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với lãnh đạo các nước để thúc đẩy hợp tác song phương và trao đổi các vấn đề cùng quan tâm.

Đây là chuỗi hội nghị cấp cao cuối cùng trong năm Chủ tịch ASEAN của Philippines, trước khi chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027 cho Singapore. 

Nguồn: TTXVN

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