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Thời sự

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Sáng 15/11/2026, tại thủ đô Manila (Philippines), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49.

Sáng 15/11, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 chính thức khai mạc ở Manila, Philippines. Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phiên toàn thể sẽ tập trung thảo luận các nội dung về tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, nhất là bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, hỗ trợ công dân ASEAN; trong khi phiên họp hẹp tập trung vào các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Các Hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác +1, ASEAN+3 và Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) sẽ rà soát tình hình quan hệ và đề ra định hướng hợp tác, cũng như trao đổi về những vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Tại các hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng.

Thủ tướng sẽ chia sẻ quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên, định hướng phát triển của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần củng cố đoàn kết, nâng cao khả năng tự cường, tự chủ chiến lược và ứng phó chủ động của ASEAN trước các biến động.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026 phát biểu (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 (Ảnh: Dương Giang/ TTXVN)

Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguồn: TTXVN

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Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Philippines dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49

Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên, định hướng phát triển của ASEAN, đưa ra đề xuất nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

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