Thủ tướng Lê Minh Hưng trao tặng Huy hiệu Đảng 80 năm cho các đảng viên Đảng bộ TP. Hải Phòng (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Hải Phòng; các Đảng viên lão thành và đại diện gia đình các đồng chí được trao Huy hiệu Đảng.

Thực hiện quy định thi hành Điều lệ Đảng, Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong đợt 7/11/2026 có 4.148 Đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên, trong đó có 20 đồng chí được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 13 đồng chí được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huy hiệu Đảng 80 năm cho các đảng viên Đảng bộ TP. Hải Phòng (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao tặng và gắn Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm cho 9 đảng viên và đại diện gia đình đảng viên. Thủ tướng đã đến thăm, trực tiếp trao và gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thành Ngọ, sinh năm 1930, tại tư gia ở Tổ dân phố số 12, phường Hải Dương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng 80, 75, 70 năm cho các đảng viên Đảng bộ TP. Hải Phòng (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bày tỏ vui mừng và xúc động đến dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ sự nghiệp cách mạng vinh quang của Đảng ta luôn gắn liền với quá trình lãnh đạo, tổ chức, phát huy tinh thần sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và đã giành thắng lợi trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ chế độ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, tiến hành công cuộc đổi mới và đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Thủ tướng khẳng định những thành quả to lớn có được sau gần 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng là kết tinh của trí tuệ, sức lực, xương máu và sự cống hiến không mệt mỏi của biết bao thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhìn lại chặng đường cống hiến của các đồng chí được trao Huy hiệu Đảng hôm nay, Thủ tướng bày tỏ trân trọng đóng góp bền bỉ của các đồng chí qua các thời kỳ: từ trực tiếp tham gia du kích, chiến đấu, làm công tác phụ nữ cứu quốc, vận động nhân dân và xây dựng cơ sở cách mạng đến xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể, phát triển sản xuất, chăm lo giáo dục, y tế. Sau khi nghỉ công tác, các đồng chí vẫn gắn bó với chi bộ, tiếp tục đem kinh nghiệm, uy tín đóng góp vào công việc chung của thôn, tổ dân phố.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng 80, 75, 70 năm cho các đảng viên Đảng bộ TP. Hải Phòng (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng trân trọng ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của các đồng chí cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất, phát triển đất nước và xây dựng quê hương Hải Phòng. Thủ tướng nhấn mạnh, huy hiệu Đảng trao tặng cho các đồng chí hôm nay là phần thưởng vô cùng cao quý của Đảng; là sự ghi nhận, tôn vinh trọn vẹn cả một quá trình cống hiến, phấn đấu, hy sinh kiên cường vì lý tưởng cộng sản; là minh chứng sống động cho khí phách kiên trung, danh dự người cộng sản với lời thề son sắt dưới lá cờ của Đảng vinh quang. Mỗi tấm Huy hiệu Đảng không chỉ tôn vinh quá khứ, mà còn tiếp thêm sức mạnh cho hiện tại và thắp sáng niềm tin cho tương lai và là lời nhắc nhở sâu sắc thế hệ hôm nay phải sống, làm việc, cống hiến xứng đáng với sự hy sinh, đóng góp của các thế hệ đi trước.

Để ngọn lửa cách mạng được tiếp nối bền bỉ bằng sức trẻ, trí tuệ và khát vọng hôm nay, Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng, với vị trí chiến lược quan trọng, cần tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, phát triển nhanh, bền vững và có sức lan tỏa, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của đất nước; không chỉ dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế mà còn thực sự là ngọn cờ đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gương mẫu trong đổi mới tư duy, cải cách hành chính và không ngừng nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Đây cũng chính là việc làm thiết thực nhất để xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước; góp phần hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao tặng Huy hiệu Đảng 80 năm cho các đảng viên Đảng bộ TP. Hải Phòng (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể Thành phố Hải Phòng lắng nghe, trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp ý quý báu của các đồng chí đảng viên lão thành; tiếp tục quan tâm đặc biệt, chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, người cao tuổi và các đảng viên cao tuổi. Đây không chỉ là truyền thống “uống nước nhớ nguồn” mà còn là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của toàn Đảng bộ thành phố.

Thủ tướng mong muốn các đồng chí với kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín tiếp tục là chỗ dựa tinh thần tin cậy cho tổ chức đảng, chính quyền cơ sở, tích cực đóng góp ý kiến tâm huyết xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thủ tướng tin tưởng rằng, với truyền thống “Thành phố Cảng anh hùng - Xứ Đông văn hiến”, cùng tinh thần đoàn kết, ý chí, khát vọng vươn lên và sự đồng lòng của nhân dân, thành phố Hải Phòng sẽ viết tiếp những trang sử vẻ vang, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhân dân và với những cống hiến của các thế hệ đi trước.

Thay mặt các đồng chí được vinh dự nhận Huy hiệu Đảng phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Chúng, đảng viên được tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, bày tỏ xúc động và tự hào được nhận phần thưởng cao quý của Đảng, khẳng định đây là niềm vinh dự, hạnh phúc lớn lao của cá nhân, gia đình các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng. Đồng chí khẳng định, trong suốt những năm tháng đứng trong hàng ngũ của Đảng, các đảng viên lão thành dù công việc, hoàn cảnh mỗi người khác nhau nhưng đều chung niềm tin tuyệt đối vào sự nghiệp cách mạng của Đảng; chung lý tưởng cao cả đó là hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đồng chí bày tỏ vô cùng tự hào, trong thời chiến cũng như thời bình, bản thân luôn giữ gìn đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản, phát huy phẩm chất, bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ, cống hiến một phần công sức vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương, đất nước. Mặc dù tuổi cao, sức yếu, nhưng với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết của một người đảng viên Cộng sản, đồng chí nguyện sẽ luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, tiên phong, lý tưởng của Đảng, luôn là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi đảng cho đảng viên Nguyễn Thành Ngọ tại tổ dân phố số 12, phường Hải Dương, TP. Hải Phòng (Ảnh: Dương Giang /TTXVN)

Trước đó, Thủ tướng và đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà một hộ nghèo, gia đình chính sách ở Tổ dân phố số 12, phường Hải Dương.

Nguồn: TTXVN