Nguồn: TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29
Sáng 16/11/2026, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49
Sáng 15/11/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan, tại thủ đô Manila, Cộng hoà Philippines.
Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 49
Sáng 14/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ ngày 14 đến 17/11/2026, theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026.
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