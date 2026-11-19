Nguồn: TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu năm 2026
Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chiều 19/11/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và đại biểu Quốc hội khóa XVI là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.
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