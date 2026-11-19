Chính trị Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu năm 2026

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chiều 19/11/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và đại biểu Quốc hội khóa XVI là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN Thủ tướng Lê Minh Hưng với các nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN Thủ tướng Lê Minh Hưng với các nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN Thủ tướng Lê Minh Hưng với các nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN Thủ tướng Lê Minh Hưng với các nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh chung với các nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và đại biểu Quốc hội khóa XVI là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Ảnh: Dương Giang/TTXVN Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh chung với các nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và đại biểu Quốc hội khóa XVI là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Ảnh: Dương Giang/TTXVN Nguồn: TTXVN