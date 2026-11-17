Nguồn: Báo Tin tức
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 29
Sáng 17/11/2026, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 (gồm các nước thành viên ASEAN và 3 nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) lần thứ 29.
Tin liên quan
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba định hướng chiến lược với ASEAN
Phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đề xuất ba định hướng chiến lược nhằm tăng cường hợp tác ASEAN, đồng thời đề xuất sáng kiến "Không gian vì phát triển và khả năng chống chịu".
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên Đối thoại của Lãnh đạo Cấp cao ASEAN với AIPA
Chiều 15/11/2026, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Phiên Đối thoại của Lãnh đạo Cấp cao ASEAN với Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA).
Có thể bạn sẽ thích
Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung QuốcThế giới 19:21 16/11/2026
(HTV) - Ngày 16/11 tại Manila, Philippines, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan, các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29.
Thành lập Đoàn thanh niên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí MinhThời sự 15:45 16/11/2026
(HTV) - Đoàn thanh niên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh chính thức ra mắt, quy tụ 323 đoàn viên từ 22 chi đoàn. Ban Chấp hành lâm thời gồm 9 thành viên, do anh Nguyễn Trần Minh Trí làm Bí thư.
Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua bất động sản và sàn giao dịch ảoXã hội 17:44 16/11/2026
(HTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thái Thị Thu Đào về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lễ xuất quân Đoàn Thể thao TP.HCM tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026Thể thao 12:08 16/11/2026
(HTV) - Ngày 16/11, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Thành phố tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Với 1.453 vận động viên, đoàn thể hiện quyết tâm thi đấu đoàn kết, trung thực, nỗ lực đạt thành tích cao, mang vinh quang về cho Thành phố
Email:
Mã xác nhận: