19:21 16/11/2026

(HTV) - Ngày 16/11 tại Manila, Philippines, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan, các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29.