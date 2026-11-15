CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thời sự

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba định hướng chiến lược với ASEAN

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
Theo dõi HTV trên Google News

Phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đề xuất ba định hướng chiến lược nhằm tăng cường hợp tác ASEAN, đồng thời đề xuất sáng kiến "Không gian vì phát triển và khả năng chống chịu".

Phát biểu tại Phiên họp ngày 15/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhận định ASEAN đang đứng trước những cơ hội chiến lược để bứt phá, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi các nước thành viên nâng cao đoàn kết, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược chung.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba định hướng chiến lược với ASEAN- Ảnh 1.

Thủ tướng đề xuất ba định hướng chiến lược nhằm tăng cường hợp tác ASEAN (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Trên cơ sở đó, Thủ tướng đã đề xuất ba định hướng chiến lược nhằm tăng cường hợp tác ASEAN.

Thứ nhất, kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển. ASEAN cần tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin, phát huy các nguyên tắc, chuẩn mực ứng xử chung để giải quyết bất đồng.

Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh và pháp luật, triển khai hiệu quả Diễn đàn Cố vấn pháp lý ASEAN về công pháp quốc tế (AFLA) và sớm xây dựng Quy tắc điều phối và thông tin về ứng phó với khủng hoảng khẩn cấp của Hội đồng Điều phối ASEAN.

Thủ tướng cảm ơn các nước đã ủng hộ Tuyên bố ASEAN về nâng cao vai trò của cơ quan thực thi pháp luật trong ứng phó và cứu trợ thảm họa khẩn cấp do Việt Nam đề xuất.

Thứ hai, kiến tạo sự phát triển chung năng động, sáng tạo, tự cường. Thủ tướng đề nghị ưu tiên triển khai hiệu quả Hiệp định khung ASEAN về Kinh tế số (DEFA), thu hút đầu tư chất lượng cao và tăng cường tham gia các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết bảo đảm an ninh kinh tế, nhất là chuỗi cung ứng, năng lượng và lương thực, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào việc triển khai kết nối Lưới điện ASEAN (APG) và Sáng kiến Năng lượng Manila (MEI).

Thủ tướng đề xuất sáng kiến "Không gian vì phát triển và khả năng chống chịu" hướng tới ba mục tiêu: chia sẻ, khai thác dữ liệu không gian phục vụ phát triển; nâng cao năng lực bảo đảm không gian an toàn, bền vững; kết nối nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp và đầu tư để phát triển kinh tế vũ trụ trong khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba định hướng chiến lược với ASEAN- Ảnh 2.

Thủ tướng cũng đề xuất ASEAN đi tiên phong trong triển khai Nghị quyết "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì sự phát triển bền vững" của Liên hợp quốc, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Thứ ba, phát huy bản sắc để xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết bền vững. Thủ tướng đề nghị ASEAN đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là kỹ năng số, tạo thuận lợi cho di chuyển lao động khu vực và bảo đảm an sinh xã hội.

Thủ tướng hoan nghênh nỗ lực hoàn tất đàm phán Hiệp định thành lập Trung tâm ASEAN về các Tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi (ACPHEED), khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Indonesia, Thái Lan và các nước thành viên để sớm đưa Trung tâm vào hoạt động.

Thủ tướng cũng đề xuất ASEAN đi tiên phong trong triển khai Nghị quyết "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì sự phát triển bền vững" của Liên hợp quốc, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo.

Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ

Tin liên quan

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên Đối thoại của Lãnh đạo Cấp cao ASEAN với AIPA

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên Đối thoại của Lãnh đạo Cấp cao ASEAN với AIPA

Chiều 15/11/2026, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Phiên Đối thoại của Lãnh đạo Cấp cao ASEAN với Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA).

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49

Sáng 15/11/2026, tại thủ đô Manila (Philippines), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

JSOL công khai yêu thích Báo Berry | The masked singer 2026

JSOL công khai yêu thích Báo Berry | The masked singer 2026

Show nổi bật 21:17 14/11/2026

(HTV) - Tại vòng đấu mới của The masked singer Vietnam 2026, Báo Berry, Cậu Tư Lành, Koalaoke và Cao Bồi Lang mang đến nhiều màn giao lưu bất ngờ cùng ban cố vấn. Đáng chú ý, JSOL công khai yêu thích Báo Berry, trong khi Koalaoke lần đầu tiết lộ chuyện tình cảm trước những câu hỏi của dàn cố vấn.

TP. Hồ Chí Minh đón cơn mưa rào sáng cuối tuần

TP. Hồ Chí Minh đón cơn mưa rào sáng cuối tuần

Đời sống 09:01 15/11/2026

(HTV) - Sáng nay 15/11, TP. Hồ Chí Minh bất ngờ có mưa đổ xuống diện rộng. Cơn mưa kéo dài khoảng 6 giờ sáng, đến 8 giờ sáng bắt đầu to dần, mang không khí mát mẻ, se lạnh đầu ngày.

NewZgraphic: Lịch thi đấu ngày 15/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc X

NewZgraphic: Lịch thi đấu ngày 15/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc X

Thể thao 07:00 15/11/2026

(HTV) - Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tiếp tục bước vào ngày tranh tài 15/11 với 5 môn thể thao gồm Canoeing, Bowling, Judo, Kickboxing và Vovinam. Các nội dung thi đấu diễn ra liên tục tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, hứa hẹn mang đến ngày thi đấu sôi động.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lợi dụng mạng xã hội TikTok đăng tải video tuyên truyền, hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lợi dụng mạng xã hội TikTok đăng tải video tuyên truyền, hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy

Xã hội 22:25 14/11/2026

(HTV) - Qua công tác nắm tình hình, điều tra, xác minh các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Công an Thành phố phát hiện tài khoản TikTok có tên “A Tý tiktok” đăng tải nhiều bài viết kèm theo video có nội dung liên quan đến việc tuyên truyền, hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Xem thêm