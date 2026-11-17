Nguồn: TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng đồng chủ trì Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 13
Chiều 17/11/2026, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đồng chủ trì Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 13.
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