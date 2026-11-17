Sáng ngày 17/11, đồng chí Trần Lưu Quang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh cùng đoàn đã đến thăm PGS.TS Phan Thanh Bình - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Thanh thiếu niên - Nhi đồng của Quốc hội, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang (bên phải) thăm hỏi, bày tỏ sự trân trọng đối với những cống hiến của PGS.TS Phan Thanh Bình cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo

Tại nhà PGS.TS Phan Thanh Bình, đồng chí Trần Lưu Quang thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện thân tình và lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của ông dành cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của TP. Hồ Chí Minh, nhất là trong giai đoạn TP. Hồ Chí Minh đang quyết tâm hoàn thành 3 mục tiêu lớn là tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% và thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng. Đồng chí Trần Lưu Quang cũng ghi nhận và đánh giá cao những tâm huyết của PGS.TS Phan Thanh Bình dành cho giáo dục Thành phố cũng như giáo dục của đất nước, đồng thời, bày tỏ sự trân trọng những đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của PGS.TS Phan Thanh Bình.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đến thăm, tặng hoa chúc mừng PGS.TS Phan Thanh Bình nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

PGS.TS Phan Thanh Bình bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của lãnh đạo Thành phố, đồng thời chia sẻ niềm kỳ vọng TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, năng động hơn nữa.

PGS.TS Phan Thanh Bình (bên phải) bên lẵng hoa chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp của ông cho sự nghiệp giáo dục

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Trần Lưu Quang gửi lời chúc PGS.TS Phan Thanh Bình luôn mạnh khỏe, giữ trọn tinh thần tâm huyết của một nhà giáo, nhà quản lý đã dành cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp tri thức. Với kinh nghiệm và tâm huyết của PGS.TS Phan Thanh Bình, Thành phố trân trọng và mong tiếp tục nhận được những đóng góp quý báu của ông trong thời gian tới, để giáo dục của Thành phố cùng với giáo dục nước nhà tiếp tục đi lên.