Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lợi dụng mạng xã hội TikTok đăng tải video tuyên truyền, hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy

Trong khi cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đang quyết liệt triển khai các giải pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, không có ma túy, một đối tượng lại ngang nhiên lợi dụng mạng xã hội TikTok để đăng tải các video có nội dung tuyên truyền, hướng dẫn người khác thực hiện hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Hành vi này không chỉ đi ngược lại những nỗ lực chung của toàn xã hội mà còn tiềm ẩn nguy cơ cổ súy, lan truyền nhận thức lệch lạc về ma túy, đặc biệt đối với giới trẻ và những người thường xuyên tiếp cận thông tin trên không gian mạng.

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng “giang hồ mạng”, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đồng chí Giám đốc Công an Thành phố và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tập trung đấu tranh, điều tra, mở rộng các vụ án liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng và các hành vi phạm tội khác có liên quan. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là chủ động phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để cổ súy hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và công tác phòng, chống tội phạm.

Qua công tác nắm tình hình, điều tra, xác minh các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Công an Thành phố phát hiện tài khoản TikTok có tên “A Tý tiktok” đăng tải nhiều bài viết kèm theo video có nội dung liên quan đến việc tuyên truyền, hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Hình chụp tài khoản TikTok có tên “A Tý tiktok”

Kết quả điều tra ban đầu xác định, người thực hiện các video trên là Nguyễn Tấn Phúc (tên gọi khác: Tý), sinh năm 1987, thường trú tại K5/35C, Tổ 68, khu phố Bửu Hòa 1, phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai. Phúc đã quay các video thể hiện nội dung hướng dẫn người khác thực hiện những hành vi liên quan đến mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, sau đó đăng tải trên nền tảng TikTok. Cơ quan Công an xác định việc sử dụng nền tảng mạng xã hội để phổ biến những nội dung liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về ma túy là vấn đề đặc biệt đáng lo ngại, bởi có nguy cơ khiến người tiếp nhận, nhất là thanh thiếu niên, hình thành nhận thức sai lệch, xem nhẹ tác hại của ma túy và các hậu quả pháp lý khi tham gia hoạt động mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Tấn Phúc

Điều đáng lên án là hành vi trên diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tập trung cao độ cho công tác phòng, chống ma túy. Từ Trung ương đến địa phương, các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng Công an, các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo Nhân dân đang chung sức, đồng lòng triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương, từng khu dân cư và mỗi gia đình đều được vận động phát huy trách nhiệm trong việc bảo vệ cộng đồng trước hiểm họa ma túy.

Đặc biệt, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 về nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Trong khi các lực lượng chức năng đang ngày đêm đấu tranh với tội phạm ma túy, gia đình, nhà trường và toàn xã hội nỗ lực tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ nói không với ma túy, thì việc Nguyễn Tấn Phúc sử dụng mạng xã hội để đăng tải những nội dung có tính chất tuyên truyền, hướng dẫn hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy lại đi ngược hoàn toàn với những nỗ lực đó. Hành vi bị điều tra không đơn thuần là việc đăng tải thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng, mà còn đặt ra nguy cơ phát tán, cổ súy những hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy. Những nội dung như vậy, nếu không được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, có thể làm suy giảm hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhất là đối với những người thiếu hiểu biết về tác hại và hậu quả của ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Phúc về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc khởi tố, bắt tạm giam bị can thể hiện sự chủ động, kiên quyết của cơ quan Công an trong đấu tranh với các hành vi lợi dụng không gian mạng để phổ biến thông tin vi phạm pháp luật. Đồng thời, vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với những cá nhân có ý định lợi dụng mạng xã hội, quyền tự do đăng tải, chia sẻ thông tin để tuyên truyền, cổ súy hoặc hướng dẫn người khác thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để phát tán thông tin vi phạm pháp luật, nhất là những nội dung có nguy cơ tác động tiêu cực đến an ninh, trật tự đều bị xem xét, xử lý nghiêm theo quy định.

Công an Thành phố khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện, không theo dõi, chia sẻ, phát tán hoặc làm theo những nội dung hướng dẫn hành vi vi phạm pháp luật về ma túy trên mạng xã hội. Khi phát hiện các tài khoản, hội nhóm, video có dấu hiệu tuyên truyền, lôi kéo, hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan Công an để kiểm tra, xác minh và xử lý.

Đấu tranh phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030, bên cạnh việc quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm ma túy ngoài xã hội, cần kiên quyết ngăn chặn những hành vi tuyên truyền, cổ súy, tiếp tay cho tệ nạn ma túy trên không gian mạng. Mỗi người dân cần trở thành một nhân tố tích cực trong công tác phòng, chống ma túy, bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức, bảo vệ bản thân và gia đình, sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, không tiếp tay lan truyền nội dung độc hại và tích cực phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.

Quyết tâm xây dựng xã hội không ma túy phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thường xuyên và đồng bộ. Không thể để những nội dung cổ súy cho hành vi vi phạm pháp luật về ma túy tồn tại, lan truyền trên không gian mạng, đi ngược lại nỗ lực, quyết tâm và sự chung tay của toàn xã hội trong cuộc chiến phòng, chống ma túy.