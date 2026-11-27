Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên và cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Saleumxay Kommasith từ sau khi được Quốc hội Lào khóa X phê chuẩn giữ chức Thủ tướng Lào hồi tháng 10/2026 vừa qua. Việc lựa chọn Việt Nam là điểm đến song phương đầu tiên tiếp tục khẳng định vị trí ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Lào, đồng thời thể hiện sự kế thừa và tiếp nối nhất quán truyền thống quan hệ gắn bó, thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước qua các thế hệ lãnh đạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chụp ảnh chung, ngày 8/10

Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng, có biên giới chung, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn, cùng chung dòng Mê Công. Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã trở thành tài sản vô giá của cả hai dân tộc và là quy luật phát triển chung của hai nước trên con đường phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5/9/1962. Kể từ đó đến nay, quan hệ hai nước luôn gắn bó bền chặt. Ngày 18/7/1977, Việt Nam và Lào ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, khẳng định tình đoàn kết đặc biệt trước sau như một, hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước. 49 năm qua, Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác đã trở thành cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để không ngừng thắt chặt quan hệ giữa hai nước, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Hai nước nâng cấp quan hệ lên “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện” vào tháng 2/2019. Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử quan trọng, tạo bước đột phá mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Tiếp đó, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa hai đảng (ngày 1 và 2/12/2025), Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí bổ sung nội hàm mới để làm sâu sắc hơn và nâng tầm quan hệ song phương lên "Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược". Nội hàm “gắn kết chiến lược” được bổ sung vào quan hệ song phương nhằm định vị cho quan hệ Việt Nam-Lào trong bối cảnh mới. Đây là sự khẳng định tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài, vì mục tiêu phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp bằng nhiều hình thức, cũng như tổ chức rất thành công nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước. Trong năm 2025, hai đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã gặp nhau 6 lần và cùng nhau trao đổi nhiều nội dung sâu rộng, toàn diện và thực chất về các vấn đề cốt lõi làm sâu sắc hơn quan hệ gắn bó giữa hai Đảng, hai nước.

Trong 10 tháng năm 2026, hai bên đã trao đổi khoảng hơn 120 đoàn, trong đó có 17 đoàn cấp cao. Nổi bật nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (ngày 26 và 27/1/2026) và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (ngày 5/2/2026). Hai chuyến thăm này diễn ra sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức thành công Đại hội Đảng của mỗi nước. Việc lãnh đạo cao nhất của hai Đảng đều lựa chọn Việt Nam và Lào là nước đầu tiên đến thăm thể hiện tình cảm gắn bó thân thiết giữa những người đồng chí anh em, khẳng định sự nhất quán trong đường lối đối ngoại của Việt Nam và Lào, luôn dành ưu tiên cao nhất cho nhau và không ngừng vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Thông qua các chuyến thăm, lãnh đạo hai nước đề ra định hướng phát triển quan hệ trong thời gian tới. Đó là tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới của mỗi Đảng và xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030.

Cùng với quan hệ chính trị-ngoại giao, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Lào thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Theo Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào Nguyễn Minh Tâm, hợp tác kinh tế-thương mại đang có sự chuyển biến về tư duy và phương thức triển khai: Từ hợp tác truyền thống sang liên kết phát triển dài hạn, từ khai thác tiềm năng riêng của mỗi nước sang phát huy thế mạnh bổ trợ, tăng cường kết nối và đan xen lợi ích giữa hai nền kinh tế. Đây cũng chính là một trong những nội dung quan trọng để cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” trong quan hệ Việt Nam-Lào.

Kim ngạch thương mại song phương có bước phát triển, năm 2025 đạt 3 tỷ USD; 9 tháng năm 2026 đạt hơn 1,88 tỷ USD. Hai nước phấn đấu đạt mục tiêu 5 tỷ USD và hướng tới 10 tỷ USD trong những năm tới. Hợp tác thương mại giữa hai nước ngày càng được ưu tiên, thúc đẩy theo hướng tăng cường “gắn kết chiến lược”, chú trọng kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông, logistic và liên kết hai nền kinh tế.

Về đầu tư, tính đến tháng 8/2026, Việt Nam tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Lào với 301 dự án, tổng số vốn đăng ký hơn 7 tỷ USD, đứng thứ hai trong số các nước đầu tư tại Lào. Riêng trong 8 tháng năm 2026, Việt Nam có 21 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký gần 700 triệu USD, tăng gấp 4 lần so với năm 2025. Nhiều dự án hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội Lào, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động và bổ sung ngân sách, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, năng lượng, khai khoáng, cao su và chế biến lương thực. Hai bên đang tìm cách khai thác tốt hơn tiềm năng, nhất là về kết nối hạ tầng, năng lượng, thương mại và đầu tư.

Ngoài ra, hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục được mở rộng, là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Lào, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith hội đàm, ngày 8/10

Hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như giáo dục-đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân, du lịch... đều ghi nhận những kết quả tích cực. Hai bên đã phối hợp triển khai các dự án hợp tác trên lĩnh vực văn hóa đạt hiệu quả tích cực, trong đó có việc bàn giao, đưa vào sử dụng dự án Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam tại Thủ đô Vientiane đúng tiến độ theo kế hoạch (tháng 12/2025); cùng đề nghị UNESCO công nhận Vườn quốc gia Hin Nam No trở thành Di sản thiên nhiên thế giới với Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng là di sản xuyên biên giới đầu tiên ở khu vực (tháng 7/2025).

Hai bên tích cực triển khai Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác Việt Nam-Lào về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2030, cùng với Nghị định thư hợp tác đào tạo giai đoạn 2022-2027. Năm 2025, Việt Nam cấp cho Lào 1.160 suất học bổng theo thỏa thuận, đồng thời cấp bổ sung 25 suất học bổng theo như đề nghị của phía Lào; và Lào dành 60 suất học bổng cho Việt Nam.

Các địa phương, nhất là các tỉnh biên giới, duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu, qua đó tăng cường hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Trên các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế, hai nước Việt Nam-Lào luôn phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau, đặc biệt trong ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong…

Tạo động lực thúc đẩy gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11, Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 vào ngày 27 và 28/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân là một sự kiện đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc chiến lược đối với quan hệ hai nước, đồng thời góp phần thúc đẩy tiến trình hợp tác tiểu vùng Mekong.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của đồng chí Saleumxay Kommasith trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Lào, đồng thời cũng là chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên của đồng chí sau khi được Quốc hội Lào khóa X bầu giữ chức Thủ tướng hồi tháng 10/2026.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng và các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới. Chuyến thăm này tiếp nối ngay sau chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng tới Lào vào tháng 10/2026 vừa qua, thể hiện sự ưu tiên cao của hai nước dành cho nhau. Đặc biệt, năm 2027 hai nước sẽ kỷ niệm những dấu mốc quan trọng: 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977 - 18/7/2027).

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Saleumxay Kommasith sẽ tạo xung lực chính trị mạnh mẽ, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi chiến lược và thúc đẩy việc cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao thành những chương trình, dự án hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cụ thể cho nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm trả lời phỏng vấn

Theo Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith không chỉ góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, mà còn là minh chứng sinh động cho sự phát triển ngày càng sâu sắc của nội hàm "gắn kết chiến lược" giữa hai nước trong kỷ nguyên phát triển mới. Đây vừa là sự kế thừa truyền thống quan hệ đặc biệt được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, vừa thể hiện quyết tâm chính trị cao của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc cùng đồng hành, hỗ trợ và bổ sung cho nhau trong quá trình phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh đó, sự tham gia tích cực của Thủ tướng Lào tại Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11 và Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 tại Hà Nội lần này cũng phản ánh sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa hai nước trong các vấn đề khu vực, thể hiện quyết tâm chung trong việc xây dựng tiểu vùng Mekong hòa bình, ổn định, đoàn kết, liên kết và phát triển bền vững, vì lợi ích của các quốc gia và người dân trong khu vực.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh thì khẳng định chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith là dịp để lãnh đạo hai bên cùng trao đổi và đánh giá toàn diện tình hình quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai các thỏa thuận và nội dung đã được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước thống nhất. Trên cơ sở đó, hai bên đề ra phương hướng, định hướng hợp tác trong thời gian tới, nhằm tiếp tục vun đắp và đưa mối quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả, đáp ứng lợi ích thiết thực của hai Nhà nước cũng như nhân dân hai nước.

Nguồn: TTXVN