Thị trường vốn chu kỳ X: Doanh nghiệp Việt cần gì để đón dòng vốn mới?

Thị trường vốn mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt

Trong giai đoạn 2026–2030, nhu cầu vốn đầu tư của nền kinh tế Việt Nam ước tính lên tới 38,5 triệu tỷ đồng, đặt ra yêu cầu phát triển các kênh huy động vốn trung và dài hạn bên cạnh hệ thống tín dụng ngân hàng.

Các diễn giả cùng trao đổi về vị thế doanh nghiệp Made by Vietnam, cơ hội từ thị trường chứng khoán, Trung tâm Tài chính quốc tế và thị trường tài sản mã hóa – những yếu tố có thể mở ra động lực tăng trưởng mới cho doanh nghiệp Việt

Theo báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán, quy mô tín dụng ngân hàng năm 2025 tương đương 145% GDP, trong khi vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 82,6% GDP và trái phiếu niêm yết tương đương 22,1% GDP tại thời điểm 30/6/2026. Dù có phạm vi đo lường khác nhau, các chỉ tiêu cho thấy thị trường vốn còn dư địa để mở rộng vai trò trong việc cung ứng nguồn lực cho nền kinh tế.

Diễn đàn thu hút sự quan tâm của đông đảo chuyên gia và doanh nghiệp

Cùng với tiến trình hội nhập của thị trường chứng khoán và định hướng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM, cơ hội tiếp cận dòng vốn trong nước và quốc tế được kỳ vọng sẽ ngày càng đa dạng.

Tại Made by Vietnam Forum 2026, những cơ hội này sẽ được phân tích trong phiên toàn thể “Vị thế doanh nghiệp Made by Vietnam và lời giải nguồn vốn trong chu kỳ kinh tế mới”, với sự tham gia của các diễn giả:

Ông Tô Trần Hòa – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân – Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM

Ông Trịnh Thanh Cần – Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT Chứng khoán Kafi.

TS. Dương Như Hùng – Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM; Nguyên Thành viên Hội đồng Chỉ số HOSE.

PGS.TS. Phạm Nguyễn Anh Huy – Đại học RMIT Việt Nam.

Từ góc nhìn chính sách, kinh tế và thị trường, các diễn giả sẽ tập trung làm rõ triển vọng phát triển các kênh huy động vốn, cơ hội từ Trung tâm Tài chính quốc tế và những điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường vốn.

Đón dòng vốn mới: Nội lực doanh nghiệp là yếu tố quyết định

Cơ hội huy động vốn mở rộng không đồng nghĩa doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Những yêu cầu về quản trị, minh bạch tài chính, kiểm soát rủi ro và năng lực triển khai kế hoạch ngày càng trở thành các tiêu chí quan trọng trong đánh giá của nhà đầu tư.

Điều gì giúp doanh nghiệp chuyển hóa năng lực nội tại thành sức hút trong mắt nhà đầu tư? Ông Trịnh Thanh Cần – Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kafi mang đến góc nhìn về lộ trình bước vào thị trường vốn trong Chu kỳ X, từ việc củng cố năng lực nội sinh đến nâng cao giá trị doanh nghiệp và khả năng huy động vốn

Trong phần trình bày “Từ năng lực nội sinh đến giá trị vốn hóa”, ông Trịnh Thanh Cần – Tổng Giám đốc Kafi sẽ chia sẻ góc nhìn về lộ trình chuẩn bị của doanh nghiệp trước khi bước vào thị trường vốn.

Theo nội dung trình bày, doanh nghiệp cần làm rõ ba vấn đề cốt lõi trước khi huy động vốn: Vốn sẽ được sử dụng vào đâu? Năng lực nào bảo đảm hiệu quả? Và cổ đông có thể kiểm chứng kết quả bằng những chỉ tiêu gì?

Ông Tô Trần Hòa chia sẻ cùng các chuyên gia về triển vọng thị trường vốn Việt Nam

Câu chuyện phát triển của Kafi được đưa ra như một trường hợp thực tiễn. Từ năm 2022, công ty từng bước mở rộng các mảng kinh doanh, đồng thời đầu tư vào công nghệ, hệ thống vận hành và quản trị rủi ro nhằm nâng cao năng lực phục vụ khách hàng và khả năng hấp thụ vốn.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Kafi ghi nhận doanh thu 3.005 tỷ đồng, tăng 62,8% so với cùng kỳ; dư nợ cho vay ký quỹ đạt 12.284 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ. Cùng với việc mở rộng quy mô, công ty chú trọng các chỉ tiêu an toàn tài chính, hiệu quả sử dụng vốn và năng lực quản trị.

TS. Dương Như Hùng và PGS.TS. Phạm Nguyễn Anh Huy trao đổi, chia sẻ những góc nhìn chuyên môn về xu hướng phát triển thị trường vốn và cơ hội huy động nguồn lực cho doanh nghiệp Việt tại Diễn đàn Made by Vietnam Forum 2026

Từ thực tiễn này, một vấn đề đáng chú ý được đặt ra: Tăng quy mô vốn cần đi cùng tăng năng lực kinh doanh, thay vì xem huy động vốn là đích đến của tăng trưởng.

Từ huy động vốn đến kiến tạo giá trị dài hạn

Nếu cơ hội thị trường là điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận dòng vốn, thì năng lực sử dụng vốn mới quyết định hiệu quả tăng trưởng và giá trị dành cho cổ đông.

Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM sẽ mở ra những cơ hội nào để kết nối doanh nghiệp Việt với dòng chảy tài chính toàn cầu? Tại phiên trình bày, PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân chia sẻ những định hướng chiến lược trong phát triển thị trường vốn, hướng đến một hệ sinh thái tài chính có chiều sâu, an toàn và minh bạch, tạo thêm cơ hội tiếp cận nguồn lực cho doanh nghiệp Made by Vietnam

Đối với doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán, một kế hoạch huy động vốn cần được chứng minh bằng mục đích sử dụng rõ ràng, tiến độ triển khai và những kết quả có thể đo lường. Bên cạnh doanh thu, lợi nhuận, các chỉ tiêu như tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE), thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) và chất lượng tài sản là cơ sở quan trọng để nhà đầu tư đánh giá hiệu quả.

Đây cũng là nội dung được mở rộng tại phiên trao đổi "Mở khóa dòng vốn mới – Doanh nghiệp Made by Vietnam cần chuẩn bị gì trước ngưỡng cửa thị trường vốn?", tập trung vào các vấn đề thực tiễn từ chuẩn hóa quản trị, tiếp cận vốn quốc tế đến khả năng duy trì tăng trưởng bền vững.

Không khí sôi nổi tại Diễn đàn Made by Vietnam Forum 2026 với sự tham gia của nhiều đại biểu và khách mời

Từ những góc nhìn được đưa ra tại diễn đàn, bài toán đặt ra cho doanh nghiệp Việt Nam không chỉ là tìm kiếm nguồn vốn mới, mà còn là chuẩn bị năng lực để sử dụng nguồn lực đó hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và xây dựng niềm tin dài hạn với nhà đầu tư.

Trong chu kỳ phát triển mới, cơ hội huy động vốn có thể mở rộng, nhưng năng lực nội tại và hiệu quả sử dụng vốn mới là nền tảng giúp doanh nghiệp chuyển hóa cơ hội thành giá trị bền vững.