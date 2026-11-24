Sau 5 tháng đào tạo, 14 học viên khiếm thị cùng bước lên sân khấu trong dự án "Hào quang trong bóng tối". Không chỉ là cơ hội thực hành diễn xuất, dự án còn mở ra nhiều tiềm năng trong việc đưa nghệ thuật bao hàm vào dòng chảy chung của văn hóa.

Tối ngày 18/11, tại Nia Next Space (phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh), 14 học viên, tay gác lên vai, từng hàng men theo con đường bước lên sân khấu. Sau màn giới thiệu, không gian im bặt, và tiếng hát cất lên.

Ở đó, có một sân khấu độc đáo, 14 diễn viên khiếm thị, và một trải nghiệm nghệ thuật bao hàm.

Dự án "Hào quang trong bóng tối" không chỉ trao cơ hội thực hành múa chuyển động, diễn xuất cho các học viên khiếm thị, mà còn mở ra một không gian để các học viên trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo nghệ thuật.

Những giờ học múa chuyển động được hai Nghệ sĩ Lyon Nguyễn và Alek Phước Chương thiết kế riêng cho lớp, các học viên đã thử sức mình dựa trên chính cách người khiếm thị cảm nhận và định hướng không gian (Ảnh: Trang Facebook dự án Hào quang trong bóng tối)

Đêm diễn được kết cấu với sự kết hợp giữa sân khấu âm nhạc và sân khấu kịch nói. Mở đầu là ca khúc "Tôi, một người mù" của nhạc sĩ Đức Trí, khép lại bằng “Nếu một mai tôi bay lên trời” của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền.

Phần kịch gồm trích đoạn "Dòng nhớ" của NSƯT Hạnh Thúy, khai thác câu chuyện tình yêu trong không gian văn hóa miền Tây Nam Bộ, là trích đoạn các học viên khiếm thị sẽ biểu diễn như những diễn viên sáng mắt. Và trích đoạn "Hào quang trong bóng tối", cảm tác từ tác phẩm sân khấu Tây Ban Nha "Trong hào quang của bóng tối", từng được NSND Trần Minh Ngọc dàn dựng tại Việt Nam.

Trong đêm công diễn, nhiều tình huống phát sinh ngoài kịch bản cũng trở thành những khoảnh khắc để các học viên của dự án bộc lộ khả năng làm chủ sân khấu. Khi có học viên bất ngờ mất phương hướng trên sân khấu, thay vì lúng túng làm đứt mạch diễn, các bạn đã khéo léo xử lý, bằng cách thêm vào một câu thoại ngoài kịch bản để vở diễn được tiếp tục mà không bị ngắt quãng. Ở một khoảnh khắc khác, khi diễn viên vô tình bước chệch sang khu vực khán đài, những khán giả ngồi hàng đầu đã chủ động đưa tay nắm lấy tay bạn, nhẹ nhàng dẫn lối để vở diễn được tiếp tục.

Chia sẻ sau đêm diễn, NSƯT Thành Lộc cho biết, dù ban đầu chính các nghệ sĩ cũng không giấu được sự bối rối và lo lắng, nhưng các bạn trẻ đã dùng trí tưởng tượng phong phú để làm chủ không gian diễn xuất. "Dù đôi lúc có những sự cố chệch hướng nhỏ, chính điều đó lại càng làm nổi bật sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm rất cao của các bạn. Sự thích ứng linh hoạt ấy thực sự rất đáng trân trọng và dễ thương", NSƯT Thành Lộc nhấn mạnh.

Bên dưới hàng ghế khán giả, có không ít những nghệ sĩ là những tên tuổi hàng đầu của sân khấu kịch nói phía Nam, như NSND Kim Xuân, NS Ái Như, NS Hương Giang, NS Lê Phương... Vì thế, những tràng pháo tay vang dội từ khắp bốn phía đã lần nữa khẳng định tài năng của các học viên, mà như nhận định của NS Lê Phương - họ là những "đồng nghiệp", những "diễn viên".

Học viên Yến Vy (sinh viên Trường Đại học Văn Hiến, đảm nhận hai vai diễn trong hai trích đoạn của dự án "Hào quang trong bóng tối"), từ một khán giả tham gia dự án "Từ tai đến mắt" - dự án xem kịch dành cho người khiếm thị, đến khi đứng trên sân khấu "Hào quang trong bóng tối" với tư cách diễn viên, dường như ước mơ của bạn đã trở thành hiện thực.

Hành trình tham gia dự án "Hào quang trong bóng tối" với Yến Vy là hành trình bạn được hiện thực hóa ước mơ của mình

Yến Vy chia sẻ, trải nghiệm làm diễn viên kịch nói mang lại hai thay đổi lớn nhất trong góc nhìn của bản thân: một về nghệ thuật và một về cuộc sống. "Về nghệ thuật, mình hiểu rằng một vở diễn thành công không bao giờ là nỗ lực của riêng một người, mà là công sức của cả một tập thể. Khi bước vào bên trong rồi mình mới thấy, từ kịch bản, trang phục, hóa trang cho đến những khâu nhỏ nhất ở hậu đài... tất cả đều quan trọng như nhau để tạo nên trọn vẹn một tác phẩm", Vy bộc bạch.

Không chỉ dừng lại ở nhận thức nghề nghiệp, việc hóa thân vào các nhân vật còn giúp Vy rèn giũa sự điềm tĩnh trong đời thường. Cô cho biết bản thân đã học được cách chậm rãi hơn trước mọi biến cố, bởi khi tập phân tích tâm lý nhân vật, cô nhận ra đằng sau mỗi hành động hay quyết định của một con người đều là cả một quá trình chuyển biến nội tâm phức tạp. "Mình thấy bản thân thấu hiểu, thông cảm và dễ chấp nhận hành động của người khác hơn. Cái nhìn đó khiến cuộc sống của mình trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn rất nhiều", Yến Vy nói thêm.

Là một khán giả khiếm thị đến với dự án, Thanh Thùy đến xem và cổ vũ cho hai người bạn của mình: Duy An và Yến Vy. Sau buổi công diễn, ngoài cảm xúc tự hào về sự trưởng thành của những người bạn của mình, Thùy vẫn ấp ôm một dự định lần sau có lớp diễn xuất, chắc chắn cô sẽ đăng ký tham gia. Thùy tiết lộ: "Lần sau nếu có lớp diễn xuất, mình nhất định sẽ đăng ký. Mình sẽ cố gắng hết sức để giành lấy cơ hội được đứng chung sân khấu với các bạn".

Khoảnh khắc Thanh Thùy ôm chầm người bạn Yến Vy sau khi kết thúc vở diễn. Với Thanh Thùy, ước mơ đứng trên sân khấu cùng những người bạn thân thiết của mình là điều bạn luôn muốn chạm đến

Sự xuất hiện của những khán giả khiếm thị dưới hàng ghế theo dõi đêm công diễn "Hào quang trong bóng tối" đã tạo nên sự cộng hưởng đặc biệt, giúp thông điệp của dự án chạm đến đúng đối tượng mà ê-kíp hướng tới. Đạo diễn Huy An cũng chia sẻ sau đêm diễn:

"Nếu với người sáng mắt, các bạn diễn viên nhận được lời khen 'Ôi giỏi quá!', với cộng đồng người khiếm thị và người khuyết tật, tôi muốn các bạn nhận ra: 'Thì ra tụi mình cũng có thể làm được như vậy!'. Đó chính là thông điệp của dự án: những gì người sáng mắt làm được, chúng ta cũng làm được".

Để đi đến đêm công diễn, dự án đã trải qua một hành trình chuẩn bị dài hơi với sự chung sức từ nhiều phía, mà như "kẻ bày trò", họa sĩ Lương Linh - đồng sáng lập doanh nghiệp xã hội Sunbox tự nhận mình như vậy. Anh khẳng định, để có được dự án này không thể không kể đến sự giúp đỡ từ nhiều đơn vị, là "cả làng góp gạo thổi cơm chung".

Đạo diễn Huy An (trái) hướng dẫn học viên Minh Trung (phải) định vị không gian sân khấu

Chia sẻ về quá trình này, chị Quỳnh Ngân - Quản lý dự án cho biết, "Hào quang trong bóng tối" là không gian thực hành nghệ thuật, diễn xuất và tiếng nói sân khấu dành riêng cho người khiếm thị. Ngay từ khi ra mắt vào tháng 4/2026 tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, dự án đã thu hút 30 hồ sơ đăng ký trực tuyến. Ở vòng sơ loại, các ứng viên gửi video chia sẻ nguyện vọng cá nhân cùng phần thể hiện năng khiếu về giọng nói, diễn xuất và khả năng chuyển đổi tâm lý đối lập. Bước sang vòng thử vai trực tiếp, ban tổ chức đã mời các đạo diễn từ nhiều sân khấu tại TP. Hồ Chí Minh cùng tham gia đánh giá, qua đó tuyển chọn ra 14 học viên phù hợp nhất để bước vào giai đoạn đào tạo chuyên sâu.

Họa sĩ Lương Linh - đồng sáng lập doanh nghiệp xã hội Sunbox cùng các học viên tập luyện trước giờ công diễn

Từ kế hoạch ban đầu khoảng 30 buổi, chương trình được mở rộng thành 55 buổi tập, mỗi buổi kéo dài 3 giờ, nhằm đáp ứng những yêu cầu chuyên môn phát sinh trong quá trình thực hành.

Quá trình đào tạo đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc về thời gian, phương pháp và cả việc linh hoạt điều chỉnh cách thức giảng dạy cho phù hợp với đặc thù của học viên. Ngay từ bước đầu tiên là tiếp cận và ghi nhớ kịch bản, mỗi bạn trẻ lại tìm cho mình một phương thức riêng: người đọc lời thoại qua từng dòng chữ nổi Braille, người dùng máy tính kết hợp phần mềm đọc màn hình, có bạn lại tự thu âm giọng đọc rồi nghe đi nghe lại nhiều lần để thuộc nằm lòng từng câu chữ lẫn nhịp điệu của nhân vật.

Sân khấu kịch nói có một đặc thù rất riêng, đó là tính ước lệ. Bởi người ta không thể mang cả thế giới lên vài mét vuông sân khấu, vì lẽ đó, từ chiếc bục, tấm phông, đều tự nó mang trên mình những ý nghĩa riêng, đòi hỏi sự tương tác của người diễn viên, để tạo ra niềm tin cho khán giả về những cảnh trí đều là thật. Vậy, bài toán này sẽ được đạo diễn Huy An và các bạn học viên khiếm thị giải quyết như thế nào? Để hỗ trợ học viên, ê-kíp đã thiết kế các dấu mốc xúc giác trên sàn bằng thảm lông, miếng mút và những đường băng keo. Thông qua việc cảm nhận bằng bàn chân, các diễn viên có thể xác định vị trí di chuyển, điểm dừng và hướng xoay người. Song song đó, họ phải luyện tập khả năng ghi nhớ khoảng cách, số bước chân và phối hợp với bạn diễn để duy trì mạch diễn.

Các học viên phải làm quen lại với không gian sân khấu khi thay đổi địa điểm tập luyện

Sân khấu trong đêm công diễn được đánh dấu bằng nhiều phương thức giúp các học viên xác định vị trí di chuyển

Trong quá trình dàn dựng, đạo diễn Huy An cũng lựa chọn một phương pháp hướng dẫn phù hợp với trải nghiệm của học viên. Thay vì chỉnh sửa biểu cảm theo một khuôn mẫu của người sáng mắt, anh tập trung "đơm tâm lý cho học viên bằng lời nói": cung cấp thêm tình huống, bối cảnh và góc nhìn để người diễn tự hình dung, cảm nhận và phát triển cách thể hiện nhân vật.

Sức hấp dẫn của nghệ thuật không đến chỉ bởi tự thân nó, mà trái lại là bởi những gì nó dựa vào. Nghệ thuật không có quyền thoát ly khỏi đời sống, nó phải đi từ tận sâu bên trong cuộc đời, như hoa thơm nảy mầm trên đất mẹ, nghệ thuật muốn thăng hoa phải kể chuyện đời từ chính vốn đời mà người nghệ sĩ có. Vậy, với những diễn viên chưa từng vui trước những cái mỉm cười, chưa từng sợ trước những cái chau mày, chưa từng xót xa trước những giọt nước mắt.

Họ, đã diễn thế nào?

Câu trả lời không gì khác hơn ngoài một trái tim ấm nóng lửa đam mê. Họ, những người mà đời hiện ra với một hình thái vô cùng riêng biệt, đã thể hiện nhân vật một cách độc bản từ chính bên trong, vươn ra khỏi mọi khuôn mẫu thường được biết đến. Điều đó càng tô nét thêm sự hấp dẫn khó tả của đêm diễn - đêm mà những người khiếm thị hóa thân vào những thân phận chưa từng thấy ánh sáng, và cả những thân phận đã nhìn thấu rõ cuộc đời.

Bích chương trích đoạn "Dòng nhớ"

Một phân đoạn trong trích đoạn "Dòng nhớ" được các học viên thể hiện

Bích chương trích đoạn " Hào quang trong bóng tối "

Một phân đoạn trong trích đoạn " Hào quang trong bóng tối " được các học viên thể hiện





Các học viên được khuyến khích thể hiện cảm xúc và xây dựng cách diễn xuất dựa trên cảm nhận, trải nghiệm và thế giới quan riêng của mình

Học viên Nguyễn Đình Ân là một giáo viên dạy công nghệ thông tin tại Thư viện Sách nói Hướng Dương dành cho người mù. Nay, trên sân khấu của dự án, anh hóa thân vào vai diễn Chờ - người chồng, người cha trong trích đoạn Dòng nhớ

Nhưng khi không nhìn thấy thế giới bằng đôi mắt để "bắt chước" những biểu cảm thông thường, thứ cảm xúc mà các diễn viên khiếm thị mang lên sân khấu không gì khác hơn ngoài những cảm xúc được chưng cất từ tận sâu thẳm nội tâm. Không kỹ thuật, không được nắn sẵn trong khuôn mẫu, cảm xúc của họ đem lên sân khấu chính là những rung động nguyên sơ và chân thành nhất. Học viên Trọng Tấn (vai Đôn Cacloix trong trích đoạn "Hào quang trong bóng tối") tiết lộ:

Ở bất kì lúc nào, những cảm xúc mà các bạn diễn viên khiếm thị thể hiện trên sân khấu đều là "chân thật cảm" nguyên sơ nhất của họ

"Hào quang trong bóng tối" khai thác cách nhân vật nhìn và đối mặt với việc mất thị lực: Bi kịch hóa và lạc quan hóa để dung hòa và tim ra ánh sáng đích thực trong tâm hồn

Trong điện ảnh, truyền hình, hay các sản phẩm truyền thông đại chúng, hình ảnh người khiếm thị từng nhiều lần được xây dựng xoay quanh những khuôn mẫu quen thuộc: nhân vật bất hạnh cần được giải cứu, hoặc những người sở hữu khả năng đặc biệt để bù đắp cho khiếm khuyết về thị giác. “Khiếm thị” trong những câu chuyện này đôi khi trở thành công cụ tạo kịch tính hoặc yếu tố định hình toàn bộ số phận nhân vật, thay vì được phản ánh như một phần trong đời sống đa dạng của con người, là một đặc điểm, chứ không phải là một khuyết điểm.

Một vấn đề khác nằm ở cơ hội tham gia sáng tạo và diễn xuất. Không ít nhân vật khiếm thị trên màn ảnh được thể hiện bởi diễn viên sáng mắt, trong khi diễn viên khiếm thị ít có cơ hội tiếp cận những vai diễn chuyên nghiệp. Ngay cả trong sân khấu, những nhân vật khiếm thị cũng thường được giao cho diễn viên sáng mắt đảm nhận.

Sàn diễn lấp lánh, nay đã có chỗ cho những diễn viên khiếm thị

Tuy nhiên, những chuyển động gần đây của nghệ thuật bao hàm tại Việt Nam đang mở ra nhiều hướng tiếp cận khác. Nếu "Từ tai đến mắt" của doanh nghiệp xã hội Sunbox tạo điều kiện để khán giả khiếm thị tiếp cận và thưởng thức sân khấu thông qua thuyết minh mô tả, mô hình sân khấu xúc giác, thì "Hào quang trong bóng tối" và những chương trình khác, của những tổ chức xã hội khác, vẫn tiếp tục mở rộng cơ hội từ vị trí người thưởng thức sang người trực tiếp biểu diễn.

Phân cảnh trong trích đoạn "Dòng nhớ" của NSƯT Hạnh Thúy được thể hiện bởi các học viên của dự án

Dự án "Kỳ Quan" của nhóm Art without Barriers đã đưa các diễn viên khiếm thị đến với sân khấu (Ảnh: Trang Facebook của đơn vị)

Ở một hướng khác, "Bến tằm" - tác phẩm tốt nghiệp của lớp diễn xuất Lên Sàn do đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp khởi xướng - cũng đưa các diễn viên khiếm thị đến với sân khấu, đồng thời để người khuyết tật đảm nhận nhiều công việc trong quá trình chuẩn bị như đạo cụ, phục trang và hóa trang. Trong khi đó, dự án "Kỳ quan" của nhóm Art without Barriers (AwB) có sự tham gia viết kịch bản của nghệ sĩ khiếm thị Hoàng Văn Lý.

Không chỉ người khiếm thị, nhiều cộng đồng khuyết tật khác cũng đang từng bước khẳng định vai trò chủ thể trong nghệ thuật. Dự án "Lắng nghe điểm chạm" đưa các diễn viên Điếc và khiếm thính tham gia đồng sáng tạo với biên đạo múa; còn trong điện ảnh, diễn viên khuyết tay bẩm sinh Hà Phương góp mặt trong phim "Cu li không bao giờ khóc" của đạo diễn Phạm Ngọc Lân, đảm nhận một nhân vật được xây dựng như một con người trong đời sống thường nhật, không lấy khiếm khuyết cơ thể làm trọng tâm của câu chuyện.

Sau tất cả, để nghệ thuật thực sự bao hàm và ôm trọn mọi đối tượng - dù khuyết tật hay không - sân khấu không thể chỉ dành riêng một ô "ưu tiên" cho những đối tượng yếu thế. Quan trọng hơn cả, nghệ thuật cần tạo điều kiện để vẻ đẹp từ mỗi cá nhân được cất lên một cách mãnh liệt và đam mê. Điều cốt lõi nằm ở thái độ: thái độ làm nghề nghiêm túc, thái độ trân trọng cái đẹp và thái độ tôn trọng sự khác biệt. Tất cả những yếu tố đó sẽ giúp nghệ thuật vượt lên trên mọi rào cản, khó khăn để thực sự bao hàm, nơi cái đẹp của mỗi cá nhân, dù được cất lên từ bóng tối hay ánh sáng đều có quyền tự phát ra từ trường riêng, bình đẳng và kiêu hãnh bằng chính hào quang của mình.