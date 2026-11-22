Các concert quốc tế và lễ hội âm nhạc quy mô lớn đang trở thành động lực thúc đẩy du lịch TP. Hồ Chí Minh. Không chỉ mang lại doanh thu từ hoạt động biểu diễn, những sự kiện này còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ ăn uống, mua sắm và tham quan. Qua đó, kinh tế sự kiện được kỳ vọng trở thành một hướng phát triển mới trong chiến lược tăng trưởng của thành phố.

Concert quốc tế tạo sức bật cho kinh tế sự kiện

Với lợi thế về hạ tầng lưu trú, dịch vụ lữ hành và không gian tổ chức, TP. Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện để phát triển các sự kiện văn hóa, giải trí quy mô lớn. Đáng chú ý, tiềm năng này không chỉ tập trung tại khu vực trung tâm mà còn mở rộng đến các đô thị vệ tinh và vùng ven biển phía Đông, tạo khả năng kết nối hoạt động biểu diễn với các sản phẩm du lịch đa dạng.

Các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật góp phần mở rộng tiềm năng phát triển kinh tế sự kiện tại TP. Hồ Chí Minh

Bà Huỳnh Đinh Thái Linh - Tổng Giám đốc Công ty WTC Bình Dương (WTC Becamex) cho biết: “Chúng tôi không chỉ tập trung phát triển tại khu vực hiện hữu mà còn mong muốn mở rộng hoạt động đến khu vực trung tâm thành phố và vùng ven biển phía Đông, những nơi có điều kiện thuận lợi để tổ chức các lễ hội quy mô lớn”.

Lợi thế về điểm đến cũng là nền tảng để TP. Hồ Chí Minh phát triển thị trường này. Thành phố đã được vinh danh là Điểm đến Lễ hội và Sự kiện hàng đầu Châu Á trong 5 năm liên tiếp, từ 2022 đến 2026. Thành tích này góp phần khẳng định sức hút của thành phố trên bản đồ du lịch và sự kiện khu vực.

Bên cạnh đó, các chương trình biểu diễn quốc tế cho thấy khả năng tạo ra nguồn thu đáng kể cho ngành du lịch và những lĩnh vực dịch vụ liên quan.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Đức Trí - Trưởng khoa Du lịch, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam hoàn toàn có khả năng phát triển lĩnh vực kinh tế sự kiện nếu phát huy được tính chuyên nghiệp trong hoạt động tổ chức sự kiện.

Bên cạnh đó, sự phát triển của các sản phẩm văn hóa trong nước cũng cho thấy tiềm năng của thị trường giải trí. Trong 10 tháng đầu năm 2026, có 12 phim Việt vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng, phản ánh sức mua đáng chú ý của khán giả đối với các sản phẩm văn hóa nội địa.

Các hoạt động liên hoan phim góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, đồng thời tạo thêm cơ hội quảng bá du lịch TP. Hồ Chí Minh

Từ concert quốc tế đến điện ảnh và các sự kiện thể thao, việc kết nối các hoạt động này với du lịch có thể tạo ra chuỗi dịch vụ phong phú, mở rộng nguồn thu và nâng cao khả năng cạnh tranh của điểm đến TP. Hồ Chí Minh.

Tháo gỡ cơ chế để kinh tế sự kiện phát triển bền vững

Dù sở hữu tiềm năng lớn, kinh tế sự kiện tại TP. Hồ Chí Minh vẫn đối mặt với những rào cản về cơ chế và chính sách. Đặc thù của lĩnh vực này là nhu cầu đầu tư lớn, mức độ rủi ro cao, trong khi hiệu quả kinh tế phụ thuộc vào khả năng thu hút khán giả và sự phối hợp giữa nhiều ngành dịch vụ.

Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh nhìn nhận: “Công nghiệp văn hóa tại TP. Hồ Chí Minh đã hình thành từ lâu. Tuy nhiên, việc thiếu hệ thống quy định đồng bộ khiến lĩnh vực này chưa xây dựng được một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Đồng thời, thành phố vẫn chưa có cơ chế phù hợp để khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực có nhiều rủi ro và khó thu hồi vốn”.

Thực tế này cho thấy, để phát triển kinh tế sự kiện, Thành phố không chỉ cần thu hút các chương trình biểu diễn quy mô lớn mà còn phải hình thành môi trường đầu tư thuận lợi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng những dự án dài hạn.

Đồng thời, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, đơn vị tổ chức sự kiện, doanh nghiệp du lịch và các ngành dịch vụ liên quan đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa.

Bên cạnh đó, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhấn mạnh vai trò hỗ trợ và phối hợp của Nhà nước cùng các cơ quan chức năng, nhằm tạo điều kiện để những sản phẩm văn hóa Việt Nam tiếp tục phát triển và mở rộng sức ảnh hưởng.

Vì vậy, việc hoàn thiện hệ thống quy định, khuyến khích đầu tư và tăng cường liên kết giữa các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thương mại được xem là những điều kiện quan trọng để chuyển tiềm năng thành giá trị kinh tế thực tế.

Các hoạt động thể thao quy mô lớn góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, mở rộng không gian phát triển kinh tế sự kiện

Khi các điểm nghẽn được tháo gỡ, TP. Hồ Chí Minh có thể khai thác tốt hơn sức hút từ những đại nhạc hội quốc tế, các sản phẩm điện ảnh và sự kiện thể thao quy mô lớn. Qua đó, kinh tế sự kiện không chỉ góp phần thúc đẩy tiêu dùng, gia tăng doanh thu du lịch mà còn mở ra cơ hội định vị TP. Hồ Chí Minh trở thành điểm đến văn hóa, giải trí và sự kiện có sức cạnh tranh trong khu vực.