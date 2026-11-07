Thế giới trải qua tháng 10 nóng nhất lịch sử

Theo Cơ quan Giám sát Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu, nhiệt độ không khí bề mặt toàn cầu trung bình trong tháng 10 năm 2026 cao hơn 1,75 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đây là tháng thứ ba liên tiếp nhiệt độ vượt ngưỡng này.

Dù đã bước sang tháng 11, thời tiết tại thủ đô Mát-xcơ-va (Nga) vẫn nắng ráo, chưa xuất hiện đợt tuyết đầu mùa như quy luật thường lệ



Theo anh Maxim, người dân sống tại Mát-xcơ-va (Nga), những thay đổi của thời tiết đang thể hiện rõ qua thời điểm tuyết đầu mùa xuất hiện. Nếu trước đây, tuyết có thể rơi từ tháng 10 và đến đầu tháng 11, người dân đã có thể đi trượt tuyết thì hiện nay, thảm cỏ vẫn còn xanh, chưa có dấu hiệu của mùa đông như thường lệ.

Hiện tượng ấm lên toàn cầu khiến mùa đông tại Nga năm nay đến muộn hơn, làm thay đổi rõ rệt nhịp sống và chu kỳ thời tiết

Trong khi đó, nhiệt độ mặt nước biển trung bình toàn cầu ngoài vùng cực cũng ghi nhận mức cao kỷ lục mới trong tháng 10.

Tình trạng hạn hán và cạn kiệt nguồn nước ngày càng nghiêm trọng tại nhiều khu vực do nền nhiệt độ toàn cầu liên tục phá kỷ lục

Stephane Dujarric, Người phát ngôn Liên Hiệp Quốc nhận định: "Tổ chức Khí tượng Thế giới hôm nay cho biết nhiệt độ bề mặt nước biển ở vùng nhiệt đới trung tâm và phía đông Thái Bình Dương có thể tăng lên mức kỷ lục trong tháng 11 và tháng 12, phản ánh hiện tượng El Nino đang mạnh lên."

Hiện tượng El Nino kết hợp tác động biến đổi khí hậu tiếp tục đẩy nền nhiệt toàn cầu lên cao.



