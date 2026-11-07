Ông Putin xác nhận đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ucraina

Theo Reuters và AP, cuộc gặp cấp cao cấp chuyên viên này là kết quả sau các cuộc đối thoại kín giữa ông Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại St. Petersburg.

Điện Kremlin xác nhận trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga. Trong khi đó, hai nhà đàm phán cấp cao của Washington là Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ đại diện cho phía Mỹ nhằm hiện thực hóa cam kết đem lại hòa bình của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận vòng đàm phán với Mỹ và Ucraina sẽ diễn ra tại Abu Dhabi vào ngày 10/11



Chương trình nghị sự tại Abu Dhabi trong hai ngày 10 và 11/11 sẽ tập trung vào bốn nội dung cốt lõi: đó là xây dựng cấu trúc an ninh thời hậu chiến cho cả Nga và Ucraina, cơ chế giảm leo thang quân sự khẩn cấp, các biện pháp cứu trợ nhân đạo và quan trọng nhất là lộ trình chấm dứt hoàn toàn các hoạt động thù địch trước khi mùa đông khắc nghiệt ập đến.

Giới quan sát quốc tế nhận định hố sâu ngăn cách giữa Mátxcơva và Kiev vẫn còn rất lớn, nhưng việc thiết lập kênh đối thoại trực tiếp này mang lại một tia hy vọng mới đối với cuộc xung đột Nga - Ucraina, vốn đã kéo dài 4 năm 8 tháng.







