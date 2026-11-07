Cách mạng Tháng Mười Nga: Vẹn nguyên giá trị lịch sử sau 109 năm

Cách mạng Tháng Mười Nga và dấu ấn trong lịch sử Việt Nam

Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX

Ngày 7/11/1917, Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, mở ra bước ngoặt quan trọng trong lịch sử nhân loại, đưa người lao động từ thân phận bị áp bức trở thành chủ nhân của đất nước. Sau hơn một thế kỷ, sự kiện vẫn mang những giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc.

Đối với Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga có ảnh hưởng quan trọng đến con đường đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, đây cũng là một trong những nền tảng lịch sử góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Nhằm ôn lại dấu mốc lịch sử này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt - Nga và Ban Liên lạc cựu sinh viên Việt Nam tại Liên Xô TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.

TP. Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác với các địa phương Nga

Đại diện các tổ chức, cựu chiến binh tham dự chương trình giao lưu Việt – Nga

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động hợp tác với Liên bang Nga. Tính đến năm 2026, Thành phố đã thiết lập quan hệ kết nghĩa và hữu nghị hợp tác với 9 địa phương các cấp của Liên bang Nga.

Bên cạnh đó, hai bên thường xuyên duy trì các chuyến thăm cấp cao, hoạt động giao lưu nhân dân và kỷ niệm những ngày lễ lớn. Những hoạt động này góp phần củng cố sự gắn kết giữa các tổ chức, địa phương và người dân hai nước.

Đại diện Hội hữu nghị Việt - Nga TP. Hồ Chí Minh khẳng định, Thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ ngoại giao nhân dân, phát huy vai trò cầu nối trong việc kết nối các chuyên gia và giới học thuật hai nước.

Ngoại giao nhân dân – cầu nối phát triển quan hệ Việt - Nga

Đại diện hai nước trao hoa tại chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam – Nga

Không chỉ duy trì các hoạt động kỷ niệm và giao lưu truyền thống, ngoại giao nhân dân còn tạo điều kiện để người dân, các tổ chức và cộng đồng từng có mối liên hệ với hai quốc gia tiếp tục kết nối, trao đổi kinh nghiệm và mở rộng hợp tác.

Đồng thời, đại diện Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh bày tỏ tin tưởng quan hệ Nga - Việt sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, với sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực.

Qua đó, các hoạt động của Hội hữu nghị Việt - Nga và những tổ chức liên quan tiếp tục góp phần gìn giữ nền tảng tình hữu nghị giữa hai dân tộc, phát huy những giá trị lịch sử đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ là dịp nhìn lại một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử thế giới và Việt Nam, mà còn khẳng định quyết tâm tiếp tục gìn giữ, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong giai đoạn mới.