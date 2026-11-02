Không chỉ là dịp gặp gỡ, ôn lại truyền thống đoàn kết của dân tộc, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu phố 15, phường Tân Hòa còn ghi dấu bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo đời sống người dân và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Chung tay chăm lo đời sống người dân

Trong năm qua, công tác an sinh xã hội tiếp tục là điểm nhấn trong các hoạt động tại Khu phố 15. Thông qua công tác vận động, khu phố đã trao tặng 1.000 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và 27 suất học bổng cho học sinh. Những hoạt động này không chỉ góp phần hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia trong cộng đồng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu phố 15, phường Tân Hòa, TP. Hồ Chí Minh với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”

Theo ông Đỗ Văn Cư - Trưởng Ban Công tác Mặt trận Tổ quốc Khu phố 15, phường Tân Hòa, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay là dịp để khu phố tổng kết, đánh giá kết quả chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo, người neo đơn và những hoàn cảnh khó khăn trong năm qua. Bên cạnh đó, khu phố còn tổ chức các hoạt động đổi quà cho thiếu nhi, giao lưu ẩm thực với sự tham gia của hội phụ nữ và đoàn viên, thanh niên, tạo không khí vui tươi, gắn kết trong ngày hội.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết tại khu dân cư

Không chỉ riêng Khu phố 15, tinh thần đoàn kết còn được lan tỏa tại nhiều khu dân cư trên địa bàn phường Tân Hòa thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những phần quà ý nghĩa được trao đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Khu phố 15

Ông Phan Lê Huy Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Hòa, TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Khu phố 15 đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết thông qua nhiều hoạt động thiết thực, nhiều khu phố khác trên địa bàn phường cũng đăng ký tổ chức ngày hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường sẽ tiếp tục đồng hành cùng các khu phố trong những hoạt động ý nghĩa, góp phần củng cố sự gắn kết trong cộng đồng dân cư".

Thông qua các hoạt động giao lưu, gặp gỡ và chăm lo đời sống, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình.

Xây dựng khu phố xanh, văn minh, nghĩa tình

Bên cạnh công tác an sinh xã hội, Khu phố 15 còn chú trọng cải thiện môi trường sống thông qua các hoạt động trồng cây xanh, tạo thêm mảng xanh và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời. Những công trình thiết thực này góp phần xây dựng không gian sinh hoạt an toàn, xanh và thân thiện hơn với người dân.

Đông đảo người dân tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm

Từ những hoạt động chăm lo đời sống đến các công trình phục vụ cộng đồng, tinh thần đại đoàn kết tại Khu phố 15 ngày càng được phát huy bằng những việc làm cụ thể. Đây cũng là nền tảng để chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và người dân tiếp tục chung sức xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình.