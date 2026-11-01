CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Xã hội

Mỗi bước chân, một tấm lòng: Phường Tân Hòa lan tỏa tinh thần sẻ chia vì người nghèo

THU TÌNH, TẤN LỘC, NGỌC PHẠM
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Với thông điệp “Mỗi bước chân - một tấm lòng”, chương trình đi bộ tại phường Tân Hòa phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, đồng thời lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường và xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình.

Mỗi bước chân góp sức chăm lo người nghèo

Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hòa, TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình đi bộ đồng hành và phát động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, với chủ đề “Mỗi bước chân - một tấm lòng”.

Tại chương trình, Ban tổ chức tiếp nhận bảng tượng trưng đăng ký ủng hộ từ các tập thể, cá nhân. Đây là sự ghi nhận những đóng góp, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân đối với công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn tiếp nhận đóng góp trực tiếp từ các đại biểu và người dân tham dự. Những nghĩa cử thiết thực này góp phần vận động thêm nguồn lực xã hội, chung tay chăm lo cho người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện lãnh đạo địa phương đứng trên sân khấu trao giấy khen và chậu cây nhỏ cho các cá nhân, đại diện doanh nghiệp ủng hộ quỹ - Ảnh 2.

Ban Tổ chức trao thư cảm ơn và cây xanh tri ân các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình an sinh xã hội

Ngay sau lễ phát động, đông đảo đại biểu và Nhân dân cùng tham gia đi bộ đồng hành, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Hoạt động không chỉ khuyến khích rèn luyện sức khỏe mà còn truyền tải thông điệp về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Lan tỏa lối sống xanh từ những hành động thiết thực

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ngày hội Môi trường và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn được tổ chức nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Thông qua hoạt động, cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân được khuyến khích phát huy trách nhiệm trong việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, góp phần hình thành nếp sống xanh và xây dựng môi trường sống sạch đẹp.

Mỗi bước chân, một tấm lòng: Phường Tân Hòa lan tỏa tinh thần sẻ chia vì người nghèo - Ảnh 3.
Mỗi bước chân, một tấm lòng: Phường Tân Hòa lan tỏa tinh thần sẻ chia vì người nghèo - Ảnh 4.

Cán bộ, đại biểu cùng đông đảo Nhân dân tham gia đi bộ đồng hành hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026

Việc kết hợp chương trình đi bộ đồng hành hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” với Ngày hội Môi trường góp phần kết nối các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần chủ động tham gia hoạt động vì cộng đồng trong mỗi người dân.

Qua đó, phường Tân Hòa tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn, phát huy sức mạnh đoàn kết trong chăm lo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, hướng đến xây dựng địa phương ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh và nghĩa tình.

Tin liên quan

Hơn 4 tỷ đồng chung tay chăm lo người nghèo tại Bình Thạnh

Hơn 4 tỷ đồng chung tay chăm lo người nghèo tại Bình Thạnh

(HTV) - Với tổng kinh phí đăng ký ủng hộ hơn 4 tỷ đồng cho hai nguồn quỹ, phường Bình Thạnh lan tỏa tinh thần tương thân tương ái thông qua Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và mô hình “Cây Nghĩa tình Bình Thạnh”. Chương trình góp phần chăm lo các hoàn cảnh khó khăn và phát huy sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng.

Nhà "đại đoàn kết": Điểm tựa an cư cho người nghèo tại TP. Hồ Chí Minh

Nhà "đại đoàn kết": Điểm tựa an cư cho người nghèo tại TP. Hồ Chí Minh

(HTV) - Nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Hồ Chí Minh đón nhận niềm vui khi những căn nhà đại đoàn kết được trao tặng, góp phần giúp người dân ổn định nơi ở, an tâm lao động và từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

HTV khởi công tôn tạo Đài tưởng niệm Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn

HTV khởi công tôn tạo Đài tưởng niệm Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn

Xã hội 13:56 31/10/2026

(HTV) - Sáng 31/10, tại Trung tâm Phát thanh HTV-VOH, số 3 Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công tôn tạo Đài tưởng niệm Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn năm 1968.

Philippines thử nghiệm mô hình chắn sóng bằng tre và vỏ hàu

Thế giới 16:23 31/10/2026

(HTV) - Trước tình trạng triều cường, nước biển dâng và sạt lở đe dọa đời sống, người dân đảo Pamarawan, Philippines, đang tận dụng tre và vỏ hàu bỏ đi để xây dựng hệ thống rào chắn sóng, góp phần bảo vệ bờ biển và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên.

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển chăn nuôi xanh | Vươn Khơi - Ngày 31/10/2026

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển chăn nuôi xanh | Vươn Khơi - Ngày 31/10/2026

Thời sự 19:21 31/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 31/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Huỳnh Xuân Vấn - Đối tượng liên quan vụ án của trùm siêu xe Phan Công Khanh về nước đầu thú

Huỳnh Xuân Vấn - Đối tượng liên quan vụ án của trùm siêu xe Phan Công Khanh về nước đầu thú

Thời sự 16:47 31/10/2026

Ngày 31/10, thông tin từ Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết về việc Huỳnh Xuân Vấn (sinh năm 1987) - Đối tượng bị truy nã trong vụ án liên quan Phan Công Khanh, từ nước ngoài trở về Việt Nam đầu thú.

Xem thêm