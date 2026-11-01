Mỗi bước chân, một tấm lòng: Phường Tân Hòa lan tỏa tinh thần sẻ chia vì người nghèo

Mỗi bước chân góp sức chăm lo người nghèo

Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hòa, TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình đi bộ đồng hành và phát động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, với chủ đề “Mỗi bước chân - một tấm lòng”.

Tại chương trình, Ban tổ chức tiếp nhận bảng tượng trưng đăng ký ủng hộ từ các tập thể, cá nhân. Đây là sự ghi nhận những đóng góp, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân đối với công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn tiếp nhận đóng góp trực tiếp từ các đại biểu và người dân tham dự. Những nghĩa cử thiết thực này góp phần vận động thêm nguồn lực xã hội, chung tay chăm lo cho người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn.

Ban Tổ chức trao thư cảm ơn và cây xanh tri ân các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình an sinh xã hội

Ngay sau lễ phát động, đông đảo đại biểu và Nhân dân cùng tham gia đi bộ đồng hành, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Hoạt động không chỉ khuyến khích rèn luyện sức khỏe mà còn truyền tải thông điệp về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Lan tỏa lối sống xanh từ những hành động thiết thực

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ngày hội Môi trường và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn được tổ chức nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Thông qua hoạt động, cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân được khuyến khích phát huy trách nhiệm trong việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, góp phần hình thành nếp sống xanh và xây dựng môi trường sống sạch đẹp.

Cán bộ, đại biểu cùng đông đảo Nhân dân tham gia đi bộ đồng hành hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026

Việc kết hợp chương trình đi bộ đồng hành hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” với Ngày hội Môi trường góp phần kết nối các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần chủ động tham gia hoạt động vì cộng đồng trong mỗi người dân.

Qua đó, phường Tân Hòa tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn, phát huy sức mạnh đoàn kết trong chăm lo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, hướng đến xây dựng địa phương ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh và nghĩa tình.