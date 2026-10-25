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Xã hội

Phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng, đưa chuyển đổi số đến gần người dân

HỒNG TRÂM, XUÂN HẠO, KIM NGỌC
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(HTV) - Các Tổ công nghệ số cộng đồng tại TP. Hồ Chí Minh đang phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, trực tiếp hướng dẫn cài đặt, sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không tiền mặt.

Hỗ trợ người dân sử dụng tiện ích số

Phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng, đưa chuyển đổi số đến gần người dân- Ảnh 1.

Buổi tập huấn, phổ cập kỹ năng số và an toàn thông tin cho đội ngũ cán bộ, lực lượng nòng cốt tại địa phương

Tại phường Bình Tiên, Tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập tại 18 khu phố, với lực lượng nòng cốt là cán bộ đoàn thể, tổ dân phố và những người am hiểu công nghệ. Các thành viên trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Công dân số TP. Hồ Chí Minh, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không tiền mặt.

Thông qua hình thức hướng dẫn trực tiếp, người dân từng bước làm quen với các tiện ích số, từ tra cứu thông tin đến thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Bà Trần Kim Thủy, người dân phường Bình Tiên, TP. Hồ Chí Minh: "Các em rất nhiệt tình hỗ trợ người dân cài đặt app. Tôi thấy hứng khởi vì trong app công dân số có nhiều tiện ích về theo dõi hồ sơ sức khoẻ".

Anh Nguyễn Khánh Thuận, chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Tiên, TP. Hồ Chí Minh cũng cho biết người dân quan tâm đến các thủ tục như trích lục khai sinh, xác nhận tình trạng hôn nhân. Vì vậy, lực lượng hỗ trợ trực tiếp thao tác trên ứng dụng, hướng dẫn từng bước để người dân nắm rõ quy trình và chủ động sử dụng khi cần thiết.

Nâng cao kỹ năng số cho lực lượng nòng cốt

Bên cạnh hỗ trợ tại khu dân cư, TP. Hồ Chí Minh còn triển khai các lớp tập huấn, phổ cập kỹ năng số nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng nòng cốt. Nội dung tập trung vào thực hành dịch vụ số, bảo đảm an toàn thông tin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, góp phần nâng cao chất lượng hướng dẫn người dân.

Phường sẽ tiếp tục chỉ đạo việc triển khai về công nghệ số gắn với học tập suốt đời để thông qua đó mỗi người dân cán bộ đều có cơ hội học tập tìm hiểu kiến thức nâng cao về công nghệ số kỹ năng số.
Ông Nguyễn Thanh Thảo - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường An Phú, TP. Hồ Chí Minh

Cùng với đó, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với các trường đại học và chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số để xây dựng các bài giảng phục vụ công tác đào tạo. Theo anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP. Hồ Chí Minh, việc phát triển bài giảng thu sẵn sẽ giúp cán bộ Đoàn và thanh niên công nhân chủ động tiếp cận kiến thức phù hợp với thời gian của mình.

Phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng, đưa chuyển đổi số đến gần người dân- Ảnh 2.
Phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng, đưa chuyển đổi số đến gần người dân- Ảnh 3.

Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng số trên điện thoại thông minh

Từ hỗ trợ trực tiếp tại từng khu phố đến nâng cao năng lực cho lực lượng nòng cốt, các Tổ công nghệ số cộng đồng đang góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân. Qua đó, người dân từng bước chủ động khai thác tiện ích công nghệ, đồng thời tăng cường kết nối giữa chính quyền với cộng đồng, tạo nền tảng xây dựng chính quyền số và xã hội số từ cơ sở.

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