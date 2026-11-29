"Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống" 2026 sắp đóng cổng nhận bài

Khởi động từ ngày 12/10/2026, chương trình "Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống" 2026 mang đến cơ hội để công chúng tìm hiểu, cảm nhận và sáng tạo âm nhạc Việt Nam thông qua ba sân chơi trực tuyến.

Chương trình "Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống" 2026 chỉ còn nhận bài thi đến ngày 30/11/2026

Sau thời điểm này, công tác chấm chung khảo sẽ được thực hiện; lễ công bố kết quả và trao giải dự kiến tổ chức trong tháng 12/2026.

Người quan tâm có thể truy cập website chính thức thanham.vn để tham gia các cuộc thi.