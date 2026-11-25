Mỗi người một thanh âm, mỗi thanh âm một miền ký ức

Bạn Huỳnh Quang Phúc (Sóc Trăng) chia sẻ về thanh âm mỗi khi nhớ về quê nhà là tiếng cồng chiêng, tiếng chuông và tiếng mõ. Bởi đó không chỉ là những âm thanh gắn với không gian văn hóa, tín ngưỡng, mà còn gợi lại những ngày thơ ấu được theo gia đình tham gia các hoạt động quen thuộc.

Sóc Trăng nổi tiếng với ngôi chùa Som Rong

Trong khi đó, bạn Đỗ Khánh Minh (Cần Thơ) lại nhớ đến tiếng rao buôn bán hàng mỗi lần đi cùng mẹ. Âm thanh vốn dĩ quen thuộc với những người bán hàng rong lại gợi nhắc Khánh Minh về khoảng thời gian dài đi chợ cùng mẹ. Lời rao không đơn thuần là một phần của nhịp sống thường ngày, mà còn trở thành dấu ấn của tình cảm gia đình và những năm tháng tuổi thơ của Minh.

Còn với Huỳnh Đăng Khoa (TP. Hồ Chí Minh), tiếng còi xe lại là âm thanh gắn liền với quê hương. Đó là ký ức vào những buổi sáng được ba mẹ đưa đón đi học, giữa nhịp sống nhộn nhịp của thành phố. Một âm thanh đôi khi gợi cảm giác ồn ào với người này, nhưng lại mang ý nghĩa thân thuộc với người khác bởi những kỷ niệm mà nó lưu giữ.

Đặc sản "còi xe" tại Thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi giờ cao điểm

Mỗi câu chuyện lại là một thanh âm khác nhau, nhưng đều là những âm thanh lưu giữ những lát cắt đời sống và kết nối con người với ký ức cá nhân. Quê hương vì thế không nhất thiết phải được nhận diện bằng những biểu tượng lớn lao. Đôi khi, đó chính là những điều ta từng nghe, từng trải qua và vẫn luôn nhớ về.

Triệu thanh âm cùng tạo nên bản sắc Việt Nam

Những âm thanh gắn với quê hương không nhất thiết phải giống nhau hay mang tính biểu tượng đại diện cho một vùng miền, mà có thể bắt nguồn từ sinh hoạt gia đình, đời sống cộng đồng, không gian tín ngưỡng hay nhịp sống đô thị.

Chương trình hướng đến khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước thông qua âm nhạc và những thanh âm đời sống

Khi được đặt cạnh nhau, những thanh âm riêng biệt ấy lại phản ánh sự đa dạng trong đời sống văn hóa, con người và các vùng miền Việt Nam.

Đây cũng là tinh thần của chương trình “Thanh âm Việt Nam” năm 2026, chương trình hướng đến khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước thông qua âm nhạc và những thanh âm đời sống; đồng thời khuyến khích mỗi người dân có thể ghi lại, sáng tạo và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc trưng của Việt Nam.

Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động từ ngày 12/10 đến hết ngày 30/11/2026. Lễ công bố kết quả và trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 12/2026.

Khán giả có thể tìm hiểu thể lệ và tham gia tại website chính thức: https://thanham.vn