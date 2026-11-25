Khi chất liệu dân gian tìm thấy nhịp điệu mới

Từng được xem là những chất liệu khá xa lạ với một bộ phận khán giả trẻ, âm nhạc dân gian đang dần tìm thấy vị trí trong đời sống giải trí đương đại. Những làn điệu, nhạc cụ truyền thống khi kết hợp cùng pop, hip-hop hay âm nhạc điện tử có thể tạo nên những trải nghiệm mới. Qua đó, các giá trị văn hóa quen thuộc được kể lại bằng ngôn ngữ gần gũi hơn với thế hệ hôm nay.

Với bạn Phạm Nguyễn Ngọc Ngân - Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, sự kết hợp này mang đến cảm giác bất ngờ và hào hứng. Ngân cho biết trước đây, cô từng nghĩ những sản phẩm mang yếu tố truyền thống khá khó tiếp cận với Gen Z. Tuy nhiên, suy nghĩ ấy dần thay đổi khi cô biết đến ca khúc Phong Nữ và Cô Đôi Thượng Ngàn của ca nương Kiều Anh.

Chất liệu văn hóa Việt được làm mới qua những sản phẩm âm nhạc mang màu sắc hiện đại

Ngân chia sẻ, sự kết hợp giữa âm nhạc cũ và mới khiến cô cảm thấy thú vị. Điều đó cũng thôi thúc cô muốn nghe và tìm hiểu thêm những sản phẩm tương tự. Với Ngân, chất liệu truyền thống giống như một đóa sen thuần khiết giữa không gian âm nhạc sôi động. Vẻ đẹp ấy tuy nhỏ bé nhưng vẫn có sức hút riêng.

Không chỉ trong các sản phẩm âm nhạc, chất liệu dân gian còn được khai thác trên những sân khấu concert quy mô lớn. Những nhạc cụ truyền thống, làn điệu cổ và âm hưởng vùng miền được kết hợp cùng dàn dựng hiện đại. Qua đó, concert trở thành không gian để khán giả trẻ trực tiếp cảm nhận những giá trị văn hóa bằng một hình thức mới.

Các chất liệu dân gian được kết hợp với âm nhạc và dàn dựng sân khấu hiện đại trong những chương trình, concert

Bạn Nguyễn Hoàng An Nhiên - Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng ấn tượng với những sản phẩm âm nhạc gần đây của Phương Mỹ Chi. Cô cho rằng cách nữ ca sĩ đưa giai điệu truyền thống vào âm nhạc hiện đại tạo nên sự mới mẻ. Đặc biệt, phần điệp khúc giúp những chất liệu dân gian trở nên cuốn hút hơn.

Bên cạnh đó, An Nhiên nhớ đến tiết mục Dạ cổ Hoài Lang trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Với cô, điều đáng chú ý là cách người trẻ đưa âm hưởng truyền thống lên sân khấu lớn. Những giá trị quen thuộc được tái hiện bằng cảm nhận và tinh thần của thời đại mới.

Việc kết hợp làn điệu dân ca với nhịp điệu hiện đại đòi hỏi khả năng cảm thụ âm nhạc của nghệ sĩ. Khi được xử lý phù hợp, nhạc cụ và giai điệu dân tộc không còn tạo cảm giác xa lạ. Đồng thời, chúng có thể trở thành một phần tự nhiên trong những sản phẩm âm nhạc hiện đại.

Khi văn hóa Việt được trải nghiệm theo những cách mới

Không chỉ âm nhạc, cách công chúng tiếp cận văn hóa cũng đang có những chuyển động mới. Tại Ngày Văn hóa Việt Nam, sự kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn, hình ảnh, ánh sáng và công nghệ mở ra nhiều phương thức trải nghiệm đa dạng.

Thay vì chỉ đứng ngoài quan sát hay lắng nghe, người tham gia có thể trực tiếp tương tác với không gian văn hóa. Những yếu tố thị giác, âm thanh và hiệu ứng trình chiếu góp phần tạo nên trải nghiệm đa giác quan.

Qua đó, công chúng có thể cảm nhận văn hóa bằng nhiều hình thức, thay vì chỉ tiếp nhận thông tin một chiều (Ảnh: Kỳ Phương)

Sự kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật cũng mở ra khả năng tái hiện những câu chuyện văn hóa theo cách trực quan. Âm thanh và ánh sáng được sử dụng để tạo hiệu ứng cho không gian. Các tác phẩm nghệ thuật cũng có thể được giới thiệu qua video, hình ảnh động hoặc những hoạt động để khán giả trực tiếp tham gia. Những chất liệu truyền thống nhờ đó có thêm cơ hội tiếp cận công chúng trong bối cảnh sáng tạo mới.

Tuy nhiên, sức hấp dẫn của những trải nghiệm này không chỉ nằm ở yếu tố mới lạ. Một hoạt động được thiết kế sáng tạo còn có thể khơi gợi sự tò mò. Từ một tiết mục biểu diễn, người xem có thể muốn tìm hiểu thêm về nhạc cụ. Từ một không gian nghệ thuật, họ có thể quan tâm đến câu chuyện lịch sử và bản sắc của một vùng miền.

Đối với thế hệ trẻ, những hình thức tiếp cận này còn tạo cơ hội để văn hóa trở thành một phần của trải nghiệm cá nhân. Thay vì chỉ tìm hiểu qua sách vở, họ có thể trực tiếp khám phá, tương tác và cảm nhận. Đây cũng là cách những giá trị truyền thống tìm được sự kết nối với đời sống hiện đại.

Người trẻ sẽ đưa thanh âm Việt Nam đến đâu trong tương lai?

Từ những sản phẩm âm nhạc đương đại, concert kết hợp chất liệu dân gian đến các không gian trải nghiệm văn hóa ứng dụng công nghệ, có thể thấy truyền thống đang tìm được nhiều cách hiện diện mới. Tuy nhiên, để hành trình ấy tiếp tục phát triển, người trẻ không chỉ dừng lại ở vai trò khán giả. Họ còn có thể trở thành những người trực tiếp khai thác, sáng tạo và đưa thanh âm Việt đến những không gian mới.

Với Ngọc Ngân, đàn tranh là một trong những nhạc cụ cô muốn thử đưa vào sản phẩm âm nhạc nếu có cơ hội sáng tạo. Cô cho rằng đây là nhạc cụ mang nét đặc trưng của Việt Nam. Bản thân Ngân cũng từng ấn tượng với nhà sáng tạo nội dung "Huế Mộng Mer" khi sử dụng nhạc cụ dân tộc để làm nhạc trong không gian bar, club.

Nhà sáng tạo nội dung Huế Mộng Mer gây ấn tượng khi biểu diễn nhạc cụ dân tộc trong không gian bar, club (Ảnh: MXH Huế Mộng Mer)

Từ trải nghiệm ấy, Ngân nhận ra chất liệu dân gian không nhất thiết phải gắn với những hình thức trình diễn quen thuộc. Khi được đặt trong một không gian âm nhạc khác biệt, chúng vẫn có thể tạo nên sức hút. Điều này cũng khiến cô mong muốn được tiếp cận và thử nghiệm nhiều hơn với những chất liệu truyền thống.

Trong khi đó, An Nhiên dành sự quan tâm đến những âm thanh gắn với văn hóa Nam Bộ và Tây Nguyên. Khi nhắc đến thanh âm Việt Nam, cô nghĩ ngay đến tiếng đàn cò. Những âm thanh có phần u sầu, da diết lại mang đến cảm giác thân thương mỗi khi cô nhớ về quê hương.

Bên cạnh đó, tiếng cồng chiêng Tây Nguyên cũng là âm thanh để lại dấu ấn trong ký ức của An Nhiên. Từ nhỏ, cô đã được mẹ cho nghe nhiều thể loại âm nhạc, trong đó có những ca khúc mang âm hưởng văn hóa Tây Nguyên. Đến nay, cô vẫn nhớ và có thể hát lại một đoạn trong ca khúc H'Ren Lên Rẫy.

Những chia sẻ ấy cho thấy thanh âm Việt Nam không chỉ nằm trong những nhạc cụ hay làn điệu được gọi tên. Đôi khi, đó còn là âm thanh gắn với ký ức gia đình, quê hương và những trải nghiệm riêng của mỗi người. Chính sự đa dạng ấy tạo nên nguồn chất liệu phong phú cho các thế hệ sáng tạo tiếp nối.

Trong tương lai, những âm thanh này có thể bước vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ bản phối âm nhạc, chương trình trình diễn đến phim ảnh, trò chơi điện tử và các nền tảng số, mỗi hình thức đều mở ra cơ hội để chất liệu Việt được khám phá theo cách mới.

Người trẻ có thể không chỉ làm mới những gì đã có, mà còn tìm ra những phương thức kể chuyện văn hóa phù hợp với công chúng đương đại (Ảnh: Kỳ Phương)

Dẫu vậy, sáng tạo không đồng nghĩa với việc thay đổi tùy tiện những giá trị nguyên bản. Việc khai thác chất liệu truyền thống cần đi cùng sự tìm hiểu và tôn trọng nguồn gốc. Khi hiểu được tinh thần của những thanh âm mình lựa chọn, người sáng tạo mới có thể tạo nên sản phẩm vừa mang dấu ấn cá nhân, vừa giữ được chiều sâu văn hóa.

Tương lai của thanh âm Việt Nam vì thế không chỉ nằm trong những gì đã được lưu giữ, mà còn ở cách mỗi thế hệ lựa chọn tiếp nối. Khi người trẻ tìm thấy sự kết nối với văn hóa dân tộc bằng chính ngôn ngữ sáng tạo của mình, những thanh âm truyền thống sẽ không dừng lại trong ký ức. Chúng có thể tiếp tục vang lên trên những sân khấu mới, trong những sản phẩm mới và đến gần hơn với công chúng ở nhiều thế hệ.

Mỗi thanh âm kể một câu chuyện. Mỗi câu chuyện làm nên Việt Nam

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