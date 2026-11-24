Nhiều môn võ bước vào ngày tranh tài

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp các môn thể thao ngày 25/11 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026

Ngày 25/11 là ngày khởi tranh môn Điền kinh, diễn ra tại sân vận động Thống Nhất và khu vực đường giao thông Trường đua Phú Thọ. Môn thi kéo dài đến ngày 1/12. Trong khi đó, các môn võ tiếp tục thu hút sự chú ý với lịch thi đấu Pencak Silat từ 8g30 đến 22g30, Võ cổ truyền từ 8g đến 17g và Kurash từ 9g đến 12g. Đây là những nội dung hứa hẹn mang đến các màn đối kháng hấp dẫn, đòi hỏi kỹ thuật, sức bền và bản lĩnh của các vận động viên.

Trong khi đó, môn Golf bắt đầu thi đấu từ 6g30. Các nội dung Cầu mây bãi biển diễn ra trong hai khung giờ, từ 7g30 đến 11g và 14g đến 18g, tiếp tục mở ra những cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các đoàn thể thao.

Sôi động các môn thể thao đồng đội

Ở môn Futsal, các trận đấu trong ngày có sự góp mặt của Quảng Ninh gặp Đồng Nai lúc 15g và Hà Nội gặp Lâm Đồng lúc 17g. Môn Bóng ném trong nhà nam cũng diễn ra với hai cặp đấu Lào Cai - Hà Nội lúc 14g và Đà Nẵng - TP. Hồ Chí Minh lúc 16g.

Bên cạnh đó, nhiều môn thể thao khác tiếp tục diễn ra theo lịch tại các địa điểm thi đấu, góp phần duy trì không khí sôi động của Đại hội. Các đội tuyển và vận động viên đang bước vào giai đoạn tranh tài với quyết tâm cải thiện thành tích, hướng đến những vị trí cao trên bảng tổng sắp huy chương.

Lịch thi đấu ngày 25/11 trên các kênh HTV

Khán giả có thể theo dõi các nội dung thi đấu trong ngày 25/11 qua hệ thống kênh truyền hình và nền tảng số của HTV theo lịch phát sóng được cập nhật. Những diễn biến đáng chú ý từ các môn thi đấu sẽ tiếp tục được thông tin đến người hâm mộ, đồng hành cùng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.