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Công nghệ

Techmart 2026: Doanh nghiệp tìm giải pháp tự động hóa, nâng cấp nhà máy thông minh

ĐỨC PHONG, KỲ PHƯƠNG
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(HTV) - Ngày 29 và 30/10, Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) chuyên ngành “Công nghệ sản xuất thông minh và tự động hóa cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” sẽ diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện tạo điều kiện để doanh nghiệp cập nhật xu hướng công nghệ, kết nối chuyên gia và tìm giải pháp phù hợp với nhu cầu sản xuất.

Kết nối doanh nghiệp với công nghệ sản xuất mới

Techmart do Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh tổ chức, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh (SIHUB) - Sàn Giao dịch Công nghệ thực hiện. Chương trình gồm hoạt động triển lãm, trình diễn công nghệ, hội thảo chuyên đề và tư vấn chuyên gia cùng doanh nghiệp.

Techmart 2026: Doanh nghiệp tìm giải pháp tự động hóa, nâng cấp nhà máy thông minh - Ảnh 1.

Tại sự kiện, 50 gian hàng trực tiếp giới thiệu các thiết bị và giải pháp phục vụ sản xuất, quản lý và vận hành nhà máy

Các nhóm công nghệ tại sự kiện tập trung vào tự động hóa, robot di động, hệ thống quản lý sản xuất thông minh, thiết bị IoT, giám sát năng lượng, bảo trì dự đoán và mô phỏng số.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, 14 chuyên đề hội thảo trình diễn công nghệ sẽ mang đến góc nhìn chuyên sâu về những xu hướng và giải pháp đang được quan tâm trong sản xuất thông minh.

Techmart 2026: Doanh nghiệp tìm giải pháp tự động hóa, nâng cấp nhà máy thông minh - Ảnh 2.

Nội dung xoay quanh ứng dụng robot và thiết bị tự hành, trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà máy, hệ thống điều hành sản xuất, bản sao số, tích hợp dữ liệu và thiết bị, quản lý bảo trì, tối ưu năng lượng và số hóa hoạt động vận tải

Qua đó, doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu khả năng ứng dụng của từng giải pháp, trao đổi với đơn vị cung cấp và đánh giá mức độ phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế. Qua đó, các đơn vị có thêm cơ sở lựa chọn công nghệ theo nhu cầu và khả năng đầu tư.

Tư vấn miễn phí, hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn giải pháp

Một nội dung đáng chú ý tại Techmart 2026 là hoạt động tư vấn công nghệ và thiết bị miễn phí theo hình thức 1:1, trực tiếp hoặc trực tuyến.

Techmart 2026: Doanh nghiệp tìm giải pháp tự động hóa, nâng cấp nhà máy thông minh - Ảnh 3.

Chương trình có sự tham gia của bốn chuyên gia đến từ Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Thủ Dầu Một

Ở lĩnh vực tự động hóa sản xuất, PGS.TS.GVCC Đào Thanh Phong - Giảng viên Bộ môn Công nghệ chế tạo máy, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh sẽ tư vấn lựa chọn các giải pháp robot, xe tự hành AGV/AMR và hệ thống tự động đóng gói, phân loại, kiểm đếm. Nội dung hướng đến việc xác định công đoạn có thể tự động hóa trước, từ đó xây dựng lộ trình triển khai phù hợp.

Đối với lĩnh vực năng lượng và bảo trì, PGS.TS.GVCC Nguyễn Xuân Viên - Trưởng Bộ môn Năng lượng, Khoa Giao thông và Năng lượng, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh sẽ tư vấn giải pháp giám sát tiêu thụ năng lượng, phát hiện bất thường và dự báo hỏng hóc thiết bị. Trong khi đó, TS. Phạm Tuấn Anh - Phó Viện Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu giải pháp kết nối thiết bị, giám sát dữ liệu sản xuất, ứng dụng AI, hệ thống điều hành sản xuất (MES), hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và công nghệ bản sao số.

Ở lĩnh vực an toàn và môi trường nhà xưởng, TS. Lê Quốc Cường - Giảng viên Viện Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ tư vấn ứng dụng camera AI, cảm biến IoT và giải pháp cảnh báo nguy cơ cháy nổ, rò rỉ khí độc, giám sát môi trường.

Thông qua hoạt động tư vấn, doanh nghiệp có thể trao đổi trực tiếp với chuyên gia về những khó khăn đang gặp phải, tìm hiểu phương án công nghệ và xác định hướng triển khai phù hợp với điều kiện vận hành, nguồn lực đầu tư.


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