Ngày hội chuyển đổi số kết nối thanh niên với công nghệ

Tại Trường Tiểu học Bình Trưng Đông, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Bình Trưng tổ chức Ngày hội "Khoa học - Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số", gắn với kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội.

Đoàn viên, thanh niên theo dõi nội dung chuyển đổi số trong khuôn khổ Ngày hội tại Trường Tiểu học Bình Trưng Đông

Chuyển đổi số qua trải nghiệm công nghệ

Tại sân trường, các gian hàng được bố trí để người tham gia tìm hiểu những ứng dụng công nghệ trong học tập và đời sống. Khu vực STEM giới thiệu hoạt động điều khiển robot, thử thách Block Puzzle, trò chơi tương tác và các mô hình trưng bày. Bên cạnh việc quan sát, người tham dự còn có thể trực tiếp thao tác, thử nghiệm tại các khu trải nghiệm.

Đoàn viên trao đổi với người trình bày trong phần giao lưu về chuyển đổi số và cơ hội việc làm

Đáng chú ý, sân chơi Drone Soccer mang đến hoạt động điều khiển những quả bóng drone trong khu vực lưới bảo vệ. Ở những gian hàng khác, máy in 3D, các mô hình robot và kính thực tế ảo được giới thiệu tới người tham dự. Qua đó, kiến thức khoa học được tiếp cận bằng các thao tác và tình huống trải nghiệm, thay vì chỉ qua phần trình bày lý thuyết.

Một nội dung của chương trình tập huấn "Chuyển đổi số và cơ hội việc làm" tập trung vào việc hiểu đúng khái niệm chuyển đổi số

Đồng hành cùng Ngày hội, Trung tâm đổi mới sáng tạo Khu Công nghệ cao (SHTP-IC) phối hợp với HDFPV và KDI Education triển khai các hoạt động. Các khu trải nghiệm được tổ chức theo nhiều hình thức, từ trò chơi vận dụng sự khéo léo đến tìm hiểu thiết bị công nghệ, dành cho đoàn viên, thanh thiếu niên và học sinh.

Hoạt động tuyên dương "Thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu" diễn ra cùng lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Chuyển đổi số gắn với cơ hội việc làm

Các trò chơi tương tác tại gian hàng KDI Education thu hút người tham dự trong khuôn khổ Ngày hội

Song song các gian hàng, chương trình tập huấn "Chuyển đổi số và cơ hội việc làm" giúp người trẻ tìm hiểu những thay đổi của công nghệ đối với học tập và lao động. Nội dung tập trung vào tư duy chủ động, kỹ năng thích ứng và định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh công nghệ phát triển. Buổi tập huấn cũng có phần trao đổi trực tiếp giữa người trình bày và đoàn viên, thanh niên tham gia.

Máy tính bảng được sử dụng tại một khu vực thực hành, bổ sung hình thức tương tác công nghệ trong Ngày hội

Ngoài các hoạt động dành cho thanh niên, không gian STEM còn có sự tham gia của học sinh, tạo điều kiện cho nhiều lứa tuổi tiếp xúc với công nghệ. Thông qua những hoạt động này, chương trình hướng tới nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ trong học tập, công việc và cuộc sống.

Trải nghiệm thực tế ảo là một nội dung tại không gian giới thiệu công nghệ cao của Ngày hội

Cùng ngày, lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được tổ chức, gắn với hoạt động tuyên dương "Thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu". Chương trình kết hợp hoạt động truyền thống của Hội với không gian để thanh niên địa phương tìm hiểu về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.