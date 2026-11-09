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Thể thao

Tay vợt số 1 thế giới Elena Rybakina rút khỏi WTA Finals

THIÊN BÌNH
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Elena Rybakina không thể tham dự WTA Finals 2026 tại Indian Wells do mắc bệnh do virus, chỉ một ngày trước khi giải đấu khởi tranh.

Tay vợt số 1 thế giới Elena Rybakina rút khỏi WTA Finals - Ảnh 1.

Tay vợt số 1 thế giới Elena Rybakina rút khỏi WTA Finals (Ảnh: WTA)

Ban Tổ chức WTA xác nhận tay vợt Elena Rybakina rút khỏi WTA Finals 2026 vì lý do sức khỏe. Tay vợt Kazakhstan cho biết cơ thể chưa sẵn sàng để thi đấu và cô cần thời gian nghỉ ngơi, hồi phục để chuẩn bị cho mùa giải 2027.

Marta Kostyuk được chọn thay thế Rybakina ở bảng 1. Tay vợt Ucraina sẽ đối đầu Linda Noskova trong trận mở màn, trước khi lần lượt gặp Coco Gauff và Jessica Pegula ở các lượt đấu vòng bảng.

Việc Rybakina rút lui là diễn biến đáng chú ý của giải đấu cuối mùa. Cô bước vào WTA Finals với tư cách đương kim vô địch, sau khi đăng quang năm 2025 tại Riyadh, Ả-rập Xê-út.

Dù không thể bảo vệ danh hiệu, Rybakina vẫn khép lại mùa giải 2026 với thành tích nổi bật. Cô có 54 trận thắng, 14 trận thua và giành bốn danh hiệu, gồm Australian Open, Stuttgart, US Open và Ningbo. Tay vợt Kazakhstan cũng đã bảo đảm vị trí số 1 thế giới khi kết thúc năm.

Nguồn: WTA

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