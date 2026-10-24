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Thể thao

Elena Rybakina hướng đến danh hiệu thứ tư trong năm 2026

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Tay vợt số 1 thế giới Elena Rybakina tiến vào chung kết Ningbo Open 2026, hướng đến danh hiệu thứ tư trong mùa giải. Trong khi đó, Ashlyn Krueger và Katerina Siniakova sẽ tranh chức vô địch Japan Open tại Osaka.

Rybakina đứng trước cơ hội bảo vệ ngôi vô địch Ningbo Open

Elena Rybakina giành quyền vào chung kết Ningbo Open sau chiến thắng 6-3, 7-5 trước hạt giống số 6 Diana Shnaider của Nga. Đối thủ của tay vợt Kazakhstan là Leylah Fernandez, người vượt qua Marie Bouzkova với cùng tỷ số.

Elena Rybakina hướng đến danh hiệu thứ tư trong năm 2026 - Ảnh 1.

Elena Rybakina giành quyền vào chung kết Ningbo Open (Ảnh: Reuters)

Rybakina từng vô địch giải đấu thuộc hệ thống WTA 500 này vào năm ngoái. Cô đang hướng đến lần đầu tiên bảo vệ thành công một danh hiệu trong sự nghiệp, đồng thời có cơ hội giành chức vô địch thứ 15 ở cấp độ chuyên nghiệp.

Elena Rybakina hướng đến danh hiệu thứ tư trong năm 2026 - Ảnh 2.

Elena Rybakina hướng đến danh hiệu thứ tư trong năm 2026 (Ảnh: Reuters)

Nếu đăng quang, tay vợt số 1 thế giới sẽ có danh hiệu thứ tư trong năm 2026. Tuy nhiên, Fernandez cũng đang có phong độ đáng chú ý sau khi vô địch giải đấu tại Singapore hồi tháng 9. Tay vợt Canada hiện sở hữu sáu danh hiệu trong sự nghiệp.

Elena Rybakina hướng đến danh hiệu thứ tư trong năm 2026 - Ảnh 3.

Leylah Fernandez - tay vợt người Canada sẽ là đối thủ của Elena Rybakina trong trận chung kết Ningbo Open (Ảnh: Reuters)

Trong những lần đối đầu trước đây, Rybakina đang dẫn Fernandez với tỷ số 3-2. Trận chung kết tại Trung Quốc vì vậy hứa hẹn là cuộc cạnh tranh đáng chú ý giữa hai tay vợt.

Ashlyn Krueger tranh chức vô địch Japan Open

Tại Osaka, Ashlyn Krueger đánh bại đồng hương Mỹ Ann Li với tỷ số 6-4, 6-7 (4), 6-3 để giành vé vào chung kết Japan Open. Trận đấu kéo dài ba set với nhiều diễn biến căng thẳng.

Elena Rybakina hướng đến danh hiệu thứ tư trong năm 2026 - Ảnh 4.

Ashlyn Krueger tranh chức vô địch Japan Open (Ảnh: Reuters)

Krueger tận dụng thành công cơ hội bẻ giao bóng ngay game đầu set quyết định. Ở game cuối, Ann Li dẫn trước 40-0 khi bị dẫn 3-5 nhưng không thể giữ lợi thế. Krueger khép lại trận đấu ở cơ hội kết thúc thứ hai.

Tay vợt Mỹ từng vô địch giải đấu tại Osaka năm 2023 và hiện có thành tích 10 thắng, 2 thua tại giải WTA 250 này. Đối thủ của cô ở chung kết là Katerina Siniakova của Cộng hòa Czech, người vượt qua hạt giống số 8 Katie Boulter của Anh với tỷ số 6-1, 6-4.

Nguồn tin: Reuters

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