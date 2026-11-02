Hãy dành tặng cha mẹ và những người thân yêu một cuộc hẹn cùng âm nhạc tại Nhà hát Truyền hình HTV. Khán giả có thể lựa chọn một trong ba cách mua vé dưới đây để trực tiếp hòa mình vào không gian âm nhạc của Thay lời muốn nói tháng 11.
NewZgraphic: Hướng dẫn mua vé Thay lời muốn nói tháng 11 - “Màu thời gian”
(HTV) - Với chủ đề “Màu thời gian”, Thay lời muốn nói tháng 11 mời khán giả trở về miền ký ức qua những giai điệu giàu cảm xúc, vào lúc 20 giờ ngày 8/11/2026, tại Nhà hát Truyền hình HTV. Khán giả có thể mua vé qua Ticketbox, liên hệ Zalo OA, fanpage HTVC, hoặc mua trực tiếp tại nhà đài.
Tin liên quan
Hà Trần, Quang Dũng cùng dàn nghệ sĩ hội ngộ trong Thay lời muốn nói tháng 11 - "Màu thời gian"
(HTV) - Với chủ đề "Màu thời gian", Thay lời muốn nói tháng 11 quy tụ những giọng ca giàu cảm xúc như Quang Dũng, Hà Trần, Hồ Trung Dũng, Trần Ngọc Ánh và Hoàng Trang. Chương trình còn có sự đồng hành của nghệ sĩ guitar Nguyễn Đông, nghệ sĩ piano Duy Nguyện cùng hai người dẫn chuyện Vũ Mạnh Cường và Thanh Phương.
NewZgraphic: Hướng dẫn tham gia Thay lời muốn nói tháng 11 - “Màu thời gian”
(HTV) - Thay lời muốn nói tháng 11 với chủ đề “Màu thời gian” mở bán vé, mời khán giả trực tiếp trải nghiệm không gian âm nhạc tại Nhà hát Truyền hình HTV, lắng nghe những câu chuyện về tuổi già, ký ức và những chiêm nghiệm cuộc đời.
Có thể bạn sẽ thích
Made by Vietnam Forum: TP. Hồ Chí Minh – Bài toán lớn, lời giải mớiKinh tế 22:17 01/11/2026
(HTV) - Từ định hướng phát triển hệ thống đường sắt đô thị đến mô hình TOD, TP.HCM đang tìm lời giải cho bài toán tổ chức không gian đô thị theo hướng đa trung tâm. Trong đó, khu vực phía Bắc được kỳ vọng trở thành cực phát triển mới, kết nối nghiên cứu, đào tạo, đổi mới sáng tạo với sản xuất công nghệ cao.
Chàng trai giảm từ 137kg xuống 90kg tìm được nửa kia tại Bạn muốn hẹn hòShow nổi bật 18:33 01/11/2026
(HTV) - Từng nặng 137kg, Khánh Duy kiên trì giảm cân xuống còn 90kg và gây chú ý với chiều cao 1m90. Đến với Bạn muốn hẹn hò, chàng trai 30 tuổi tìm được sự đồng điệu với Hồng Ngọc. Cặp đôi cùng bấm nút, trong khi Lê Văn và Thu Thảo chọn làm bạn vì khoảng cách địa lý.
Trang bị kỹ năng an toàn số cho sinh viên trước nạn lừa đảo trực tuyếnCông nghệ 13:45 01/11/2026
(HTV) - Giai đoạn 2020 – 2025, cả nước ghi nhận 24.295 vụ lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng. Trước nguy cơ người trẻ trở thành mục tiêu của tội phạm mạng, Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026 hướng đến trang bị kỹ năng tự bảo vệ trên không gian số.
Email:
Mã xác nhận: