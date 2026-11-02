Hãy dành tặng cha mẹ và những người thân yêu một cuộc hẹn cùng âm nhạc tại Nhà hát Truyền hình HTV. Khán giả có thể lựa chọn một trong ba cách mua vé dưới đây để trực tiếp hòa mình vào không gian âm nhạc của Thay lời muốn nói tháng 11.

Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 20 giờ, Chủ nhật, ngày 8/11/2026 tại Nhà hát Truyền hình HTV trong chương trình Thay lời muốn nói tháng 11 với chủ đề “Màu thời gian”.