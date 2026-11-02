Tay vợt hạng 4 thế giới Ben Shelton hợp tác với HLV cũ của Alcaraz trong mùa giải 2027

Juan Carlos Ferrero sát cánh cùng Ben Shelton từ mùa giải 2027

Mới đây, Juan Carlos Ferrero công bố ông sẽ bắt đầu làm việc cùng Ben Shelton trong giai đoạn nghỉ cuối mùa giải năm nay. Juan Carlos Ferrero phối hợp trực tiếp với ông Bryan Shelton - cha ruột kiêm huấn luyện viên hiện tại của tay vợt 24 tuổi.

Juan Carlos Ferrero công bố sẽ làm việc cùng Ben Shelton (Ảnh: Reuters)

Trước khi nhận lời hợp tác với Shelton, Ferrero từng có quãng thời gian làm việc rất thành công cùng Carlos Alcaraz. Ông là người đứng sau hỗ trợ Alcaraz giành 6 danh hiệu Grand Slam, trước khi cả hai chính thức chấm dứt hợp tác vào cuối năm 2025.

Chia sẻ về quyết định này, cựu số một thế giới đánh giá cao năng lực của học trò tương lai: "Ben Shelton sở hữu tài năng, sức mạnh và cá tính rất đặc biệt. Tôi rất vui khi được đồng hành cùng ông Bryan và toàn đội".

Phong độ của Ben Shelton trước mùa giải mới

Về phía Ben Shelton, có sự hỗ trợ từ một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm sẽ giúp anh chuẩn bị tốt hơn cho mùa giải 2027. "Juan Carlos là một trong những người có chiến lược vĩ đại của làng quần vợt. Kinh nghiệm chiến thắng ở cấp độ cao nhất và khả năng đào tạo ra các nhà vô địch của ông ấy sẽ là tài sản vô giá đối với đội ngũ của chúng tôi", tay vợt người Mỹ cho biết.

Ben Shelton cho rằng có sự hỗ trợ từ một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm như Juan Carlos sẽ giúp anh chuẩn bị tốt hơn cho mùa giải 2027 (Ảnh: Reuters)

Trong năm 2026, Shelton đã có bước thăng tiến rõ rệt để vươn lên vị trí số 4 thế giới. Anh giành được 4 chức vô địch tại Dallas, Munich, Stuttgart và Montreal, đồng thời lọt vào đến trận chung kết giải US Open.

Shelton đã có bước thăng tiến rõ rệt để vươn lên vị trí số 4 thế giới trong năm 2026 (Ảnh: Reuters)

Hiện tại, tay vợt 24 tuổi đang tập trung chuẩn bị cho hai giải đấu lớn cuối cùng trong tháng 11 là Paris Masters và ATP Finals. Sau khi khép lại hai giải đấu này, anh sẽ bắt đầu quá trình tập luyện cùng Juan Carlos Ferrero để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Nguồn tin: Reuters