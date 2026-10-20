Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn: Nhịp chính cập bến Bạch Đằng, chờ hợp long ngày 21/10

Lúc 14 giờ 30 ngày 19/10, sà lan chở tổ hợp kết cấu nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã cập bến công trường khu vực Bến Bạch Đằng – Thủ Thiêm, TP. Hồ Chí Minh, sau hành trình đường thủy dài 124 km từ Vũng Tàu. Với tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn, tổ hợp kết cấu đã đến nơi an toàn, sẵn sàng cho các công đoạn lắp đặt, hướng đến mốc hợp long dự kiến ngày 21/10/2026.





Vào lúc 14 giờ 30 ngày 19/10, sà lan chuyên dụng chở tổ hợp kết cấu nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã cập bến công trường tại khu vực Bến Bạch Đằng – Thủ Thiêm. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu việc hoàn thành hành trình vận chuyển kết cấu siêu trường, siêu trọng từ xưởng chế tạo của Tập đoàn Đại Dũng tại Vũng Tàu về trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

Trước đó, trong đêm 15/10 và rạng sáng 16/10, tổ hợp kết cấu thép cùng hệ khung đỡ chuyên dụng đã được hạ thủy tại cảng Đông Xuyên. Đến 2 giờ 20 ngày 16/10, toàn bộ tổ hợp nặng khoảng 3.400 tấn được đưa lên sà lan an toàn, sớm hơn kế hoạch 40 phút. Sau các bước kiểm tra, chằng buộc và chuẩn bị phương tiện, đoàn lai dắt bắt đầu hành trình về TP. Hồ Chí Minh ngày 18/10.

Toàn cảnh công trường thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn tại khu vực Bến Bạch Đằng – Thủ Thiêm, Kết cấu vòm thép hình lá dừa chính là điểm nhấn kiến trúc nổi bật của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Trong quá trình vận chuyển, đoàn sà lan di chuyển theo phương án được tính toán kỹ lưỡng, phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn hàng hải và giao thông đường thủy. Các yếu tố về luồng tuyến, mực nước, dòng chảy và công trình vượt sông đều được tính đến trong quá trình điều động.

Việc đưa tổ hợp kết cấu về đến công trường đúng kế hoạch mở ra giai đoạn tiếp theo của dự án: điều động sà lan, định vị nhịp chính và triển khai các bước đấu nối. Đây cũng là quá trình chuyển tiếp từ công đoạn chế tạo, tổ hợp tại nhà máy sang lắp đặt kết cấu tại vị trí xây dựng.

Các hạng mục cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được triển khai theo đúng kế hoạch, hướng đến những cột mốc quan trọng

Đại diện Tập đoàn Đại Dũng, đơn vị đảm nhiệm chế tạo và lắp đặt kết cấu vòm thép chính, cho biết quá trình hạ thủy xuyên đêm và lai dắt 124 km đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp đồng bộ giữa đội ngũ kỹ sư, công nhân và các đơn vị vận hành phương tiện. Việc tổ hợp kết cấu cập bến an toàn là tiền đề để triển khai các công đoạn tiếp theo theo yêu cầu kỹ thuật.

Đông đảo người dân quan tâm đến diện mạo mới của công trình bên bờ sông Sài Gòn

Trong dự án, kết cấu vòm thép chính do Tập đoàn Đại Dũng chế tạo có chiều dài khoảng 187 m, cao hơn 20 m. Tổ hợp được vận chuyển gồm phần kết cấu cầu chính nặng khoảng 1.400 tấn và hệ khung đỡ chuyên dụng khoảng 2.000 tấn, tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có tổng chiều dài khoảng 720 m, kết nối khu vực Công viên Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công trình được khởi công vào cuối tháng 3/2025, với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng do Nutifood tài trợ.

Công tác vận chuyển và lắp đặt kết cấu cầu đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thi công, các kỹ sư tập trung triển khai những công đoạn kỹ thuật tại công trường

Điểm nhấn của thiết kế là hình dáng vòm thép lấy cảm hứng từ lá dừa nước, hình ảnh gắn liền với cảnh quan sông nước Nam Bộ. Không chỉ phục vụ nhu cầu đi bộ giữa hai bờ sông, công trình còn được kỳ vọng bổ sung không gian tham quan, ngắm cảnh và sinh hoạt cộng đồng, góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực ven sông Sài Gòn.

Việc nhịp chính cập bến Bạch Đằng ngày 19/10 đưa dự án tiến thêm một bước quan trọng trước thời điểm hợp long dự kiến ngày 21/10. Sau cột mốc này, các hạng mục còn lại vẫn cần được tiếp tục thi công, hoàn thiện và kiểm tra trước khi công trình có thể đưa vào khai thác.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn hứa hẹn trở thành điểm nhấn kiến trúc mới trên dòng sông biểu tượng của Thành phố

Từ quá trình chế tạo, hạ thủy xuyên đêm đến hành trình lai dắt 124 km, mỗi giai đoạn đều đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và độ chính xác cao. Khi hoàn thành, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được kỳ vọng trở thành công trình kết nối đô thị, đồng thời là điểm nhấn kiến trúc mới, góp phần mở rộng không gian công cộng và nâng cao chất lượng trải nghiệm của người dân, du khách tại TP. Hồ Chí Minh.

Thực hiện:

NGỌC PHẠM - NGUYỄN QUỐC - MINH QUÂN

NGÂN HÀ - KHÁNH NGUYÊN - HOÀNG AN