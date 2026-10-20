TP. Hồ Chí Minh khẩn trương kiểm soát chùm ca bệnh não mô cầu trong trường học | Thời sự HTV ngày 20/10/2026

TP. Hồ Chí Minh khẩn trương kiểm soát chùm ca bệnh não mô cầu trong trường học

Ngay khi phát hiện chùm ca não mô cầu, một loạt các biện pháp ngăn chặn bệnh đã được ngành y tế TP. Hồ Chí Minh triển khai. Không chỉ khẩn trương tổng vệ sinh khử khuẩn, truy vết, theo dõi người tiếp xúc gần mà điểm nổi bật trong đợt này là hơn 2.000 học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường đã được ngành y tế cấp phát kháng sinh dự phòng, bảo vệ chỉ trong 1 ngày, cắt đứt việc lây nhiễm.

TP. Hồ Chí Minh khẩn trương cấp phát kháng sinh dự phòng cho hơn 2.000 học sinh, giáo viên để cắt đứt lây nhiễm não mô cầu

Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận, xử lý nhanh tin báo khẩn cấp của người dân

Công an TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra mắt hai mô hình "Câu lạc bộ Khoa học công nghệ Công an Thành phố" và "Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp" thuộc Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố. Đây là bước đi chủ động ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn công tác.

Công an TP. Hồ Chí Minh ra mắt "Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp", đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào công tác

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gắn với chuyển đổi số

Hỗ trợ vốn vay giúp phụ nữ phát triển kinh tế, mở rộng hoạt động kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ

Với những hộ kinh doanh quy mô nhỏ, nguồn vốn phù hợp có thể giúp chủ động hơn trong đầu tư và duy trì hoạt động buôn bán. Tại phường Bình Thạnh, chị Hồ Thị Thanh Lan đã được tiếp cận khoản vay 200 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, qua đó có thêm điều kiện phát triển quán ăn sáng và cửa hàng tạp hóa tại nhà.

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 20/10/2026.