Taste of Australia tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp thực phẩm Úc với thị trường Việt Nam

Taste of Australia diễn ra từ ngày 26/11 đến hết ngày 9/12 tại 11 trung tâm MM Mega Market trên toàn quốc. Sự kiện hướng đến người tiêu dùng gia đình và nhóm khách hàng khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, đồng thời tạo cơ hội kết nối nhà cung cấp Úc với thị trường Việt Nam.

Taste of Australia mang thêm lựa chọn thực phẩm đến người tiêu dùng

Taste of Australia giới thiệu hơn 200 sản phẩm từ hơn 35 doanh nghiệp Úc đến người tiêu dùng Việt Nam

Danh mục sản phẩm gồm thịt bò, thịt cừu, thủy hải sản, sữa, trái cây tươi và rượu vang, được nhập khẩu chính ngạch, phân phối qua hệ thống MM Mega Market. Trong đó, sữa A2 thanh trùng GippsNature là sản phẩm mới được bổ sung vào danh mục hàng nhập khẩu của hệ thống.

Bộ trưởng Don Farrell giới thiệu các sản phẩm thực phẩm Úc tại sự kiện Taste of Australia

Chương trình triển khai ưu đãi đến 30% cho 50 sản phẩm trọng tâm, cùng chính sách dành cho khách mua số lượng lớn và thành viên MCard. Vào thứ Bảy, Chủ Nhật trong thời gian diễn ra sự kiện, đầu bếp MM Mega Market sẽ chế biến món ăn, giới thiệu và tổ chức dùng thử sản phẩm tại 11 trung tâm.

Taste of Australia thúc đẩy kết nối thương mại Việt Nam – Úc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Úc Don Farrell nhấn mạnh vai trò của hợp tác giữa Austrade và các đối tác phân phối tại Việt Nam trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp Úc. Ông cho biết ba hiệp định thương mại tự do AANZFTA, CPTPP và RCEP mà hai nước cùng tham gia tạo khuôn khổ thuận lợi để tăng cường giao thương.

Ông Don Farrell - Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Úc, Thượng nghị sĩ (phải) và ông Nguyễn Đức Toàn - Tổng Giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam (trái) tại sự kiện

Theo ông Nguyễn Đức Toàn - Tổng Giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam, doanh nghiệp hướng đến mở rộng nguồn cung thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời xây dựng quan hệ lâu dài với các nhà cung cấp Úc.

Khu vực trưng bày mang đến nhiều lựa chọn thực phẩm

Sự tham gia của cơ quan thương mại bang Victoria cùng các hiệp hội ngành thịt, thủy hải sản, thực phẩm và nho Úc được kỳ vọng tạo thêm kết nối giữa nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và hệ thống bán lẻ. Qua đó, chương trình mở rộng lựa chọn cho khách hàng và cơ hội phân phối thực phẩm Úc tại Việt Nam.