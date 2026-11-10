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Thời sự

Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác quốc phòng trên nhiều lĩnh vực

KIM KHÁNH, NGỌC TUẤN, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 9 diễn ra tại Hà Nội, tập trung đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, đồng thời trao đổi định hướng thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian tới.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác quốc phòng

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Australia lần thứ 9 do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Hugh Jeffrey - Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia phụ trách Chiến lược, Chính sách và Hợp tác Quốc tế, đồng chủ trì.

Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác quốc phòng trên nhiều lĩnh vực - Ảnh 1.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 9 là dịp để hai bên đánh giá kết quả hợp tác và trao đổi định hướng phối hợp trong thời gian tới

Tại đối thoại, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024, quan hệ Việt Nam - Australia tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, hợp tác quốc phòng được hai bên quan tâm thúc đẩy và triển khai hiệu quả.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp thực hiện các nội dung hợp tác quốc phòng đã được ký kết vào tháng 8/2026. Các lĩnh vực được xác định là trọng tâm gồm trao đổi đoàn các cấp; duy trì các cơ chế đối thoại, tham vấn; hợp tác đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; khắc phục hậu quả chiến tranh; hợp tác giữa các quân, binh chủng và quân y.

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Hai bên trao đổi, thống nhất tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác quốc phòng đã ký kết, đồng thời nghiên cứu mở rộng những lĩnh vực hợp tác mới

Việc tiếp tục triển khai những nội dung này được kỳ vọng góp phần duy trì trao đổi, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị quốc phòng hai nước. Qua đó, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác đã được thiết lập, đồng thời tạo cơ sở để mở rộng hoạt động hợp tác phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi bên.

Bên cạnh các lĩnh vực đang được triển khai, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cũng đề nghị hai nước nghiên cứu mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Đồng thời, hai bên cần phát huy hoạt động tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn quốc phòng – an ninh khu vực và quốc tế.

Mở rộng hợp tác, tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực tiềm năng

Về phía Australia, ông Hugh Jeffrey khẳng định Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 9 là dịp để hai bên tiếp tục trao đổi, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng. Ông nhất trí phối hợp triển khai các nội dung đã thống nhất, đồng thời nghiên cứu mở rộng những lĩnh vực hợp tác mới trên cơ sở nhu cầu của hai nước.

Đáng chú ý, phía Australia cam kết thúc đẩy hợp tác chia sẻ thông tin, tài liệu liên quan đến bộ đội Việt Nam; đồng thời hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt liệt sĩ trong khuôn khổ chiến dịch “500 ngày đêm”.

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Đối thoại mở ra thêm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa và khắc phục hậu quả chiến tranh

Đây là một trong những nội dung hợp tác có ý nghĩa thiết thực trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần hỗ trợ công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

Thông qua đối thoại lần thứ 9, Việt Nam và Australia tiếp tục thể hiện sự quan tâm trong việc duy trì, củng cố và mở rộng hợp tác quốc phòng. Hai bên thống nhất thúc đẩy các nội dung đã đề ra, đồng thời tăng cường trao đổi, phối hợp trên những lĩnh vực có tiềm năng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

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