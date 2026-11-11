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Kinh tế

Australia - Việt Nam thúc đẩy thương mại hóa nghiên cứu, gia tăng giá trị nông nghiệp bền vững

NGỌC PHẠM
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(HTV) - Ngày 11/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Australia (Austrade) phối hợp cùng Mạng lưới Nông nghiệp Bền vững Australia – Việt Nam (VASAN) tổ chức hội thảo “Đổi mới trong ngành Thực phẩm hướng tới gia tăng giá trị chuỗi cung ứng”, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và thương mại hóa thành quả khoa học.

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Hội thảo là dịp kết nối các đối tác Australia và Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững

Hội thảo quy tụ các nhà nghiên cứu, đại diện doanh nghiệp và cơ quan chính phủ Australia, Việt Nam và Indonesia, tạo diễn đàn kết nối giữa tri thức khoa học với nhu cầu thực tiễn của thị trường. Qua đó, các bên cùng tìm kiếm cơ hội phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy chuyển đổi chuỗi cung ứng nông nghiệp, thực phẩm.

Nông nghiệp bền vững: Kết nối nghiên cứu với nhu cầu doanh nghiệp

Được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế Nông nghiệp và Môi trường Bền vững lần thứ 6 tại Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, hội thảo tập trung trao đổi về những xu hướng mới của ngành thực phẩm và kinh nghiệm thương mại hóa nghiên cứu từ Australia.

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Australia – Việt Nam thúc đẩy thương mại hóa nghiên cứu, gia tăng giá trị nông nghiệp bền vững - Ảnh 3.
Australia – Việt Nam thúc đẩy thương mại hóa nghiên cứu, gia tăng giá trị nông nghiệp bền vững - Ảnh 4.

Hội thảo thu hút sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện doanh nghiệp 

Các nội dung thảo luận trải rộng từ công nghệ chế biến thực phẩm, tận dụng phụ phẩm, đổi mới sáng tạo trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và robot trong cơ giới hóa nông nghiệp. Đặc biệt, các phiên trao đổi chuyên đề tập trung làm rõ khả năng ứng dụng những thành tựu nghiên cứu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời mở rộng kết nối giữa trường đại học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Theo bà Victoria Warden, Quyền Tham tán Thương mại và Đầu tư cấp cao, Tổng Lãnh sự quán Australia tại TP. Hồ Chí Minh, đổi mới trong ngành thực phẩm là lĩnh vực Australia có nhiều kinh nghiệm, đồng thời mở ra cơ hội phát triển tại Việt Nam. Thông qua VASAN, Australia mong muốn đưa các nhà nghiên cứu đến gần hơn với doanh nghiệp, hỗ trợ chuyển hóa những ý tưởng từ phòng thí nghiệm thành ứng dụng thực tiễn, mang lại giá trị cho người nông dân, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Australia – Việt Nam mở rộng hợp tác phát triển nông nghiệp bền vững

Theo thông tin tại hội thảo, năm 2025, ngành công nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam đạt giá trị 88 tỷ USD, tăng 11% so với năm trước. Trong tám tháng đầu năm 2026, Việt Nam là thị trường xuất khẩu nông sản và thực phẩm lớn thứ tám của Australia, với kim ngạch đạt 1,15 tỷ USD.

Hai quốc gia sở hữu những thế mạnh bổ trợ: Việt Nam có lợi thế về sản xuất nông nghiệp và năng lực chế biến, trong khi Australia có kinh nghiệm về nghiên cứu, khoa học thực phẩm và công nghệ tiên tiến. Đây là nền tảng để hai bên mở rộng hợp tác trên toàn chuỗi giá trị.

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Australia – Việt Nam thúc đẩy thương mại hóa nghiên cứu, gia tăng giá trị nông nghiệp bền vững - Ảnh 6.

Các diễn giả trình bày những nghiên cứu và xu hướng mới trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm

Trong giai đoạn 2025–2027, VASAN do Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh và Đại học Southern Queensland (Australia) đồng chủ trì, tập trung vào nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, công nghệ nông nghiệp, nâng cao năng lực và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Thông qua mạng lưới này, Australia và Việt Nam kỳ vọng tăng cường chuyển giao tri thức, đưa tiến bộ khoa học vào thực tiễn, góp phần hình thành chuỗi giá trị nông


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