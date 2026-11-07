Đầu tư công tạo chuyển biến từ những công trình dân sinh

Từ chỉnh trang cảnh quan, nâng cấp hạ tầng giao thông đến cải thiện cơ sở vật chất trường học, các dự án đầu tư công tại phường Bình Phú đang từng bước đáp ứng những nhu cầu thiết thực của người dân. Thay vì chỉ thể hiện qua tiến độ giải ngân, hiệu quả nguồn vốn còn được nhìn thấy từ những thay đổi trong đời sống thường ngày.

Tại góc đường An Dương Vương - Võ Văn Kiệt, công trình hoa viên vừa khánh thành đã bổ sung không gian xanh, tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị.

Đáng chú ý, công trình hoàn thành sớm hơn kế hoạch gần một tháng, mang lại niềm phấn khởi cho người dân địa phương

Chị Yến Nhi - Trưởng khu phố 15, phường Bình Phú cho biết sẽ tích cực vận động người dân chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan và tài sản chung để công trình phát huy hiệu quả lâu dài.

Bên cạnh đó, các tuyến hẻm dọc đường An Dương Vương cũng được nâng cấp, góp phần cải thiện tình trạng ngập úng, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Diện mạo khu vực thay đổi, điều kiện sinh hoạt của người dân được cải thiện.

Ông Trần Văn Tiến - Người dân phường Bình Phú, đánh giá các công trình đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống, giúp khu vực có diện mạo mới để người dân đón Tết.

Không chỉ tập trung vào hạ tầng đô thị, lĩnh vực giáo dục cũng được quan tâm đầu tư.

Cùng với Trường Mầm non Rạng Đông 10 và Rạng Đông 11A, Trường Mầm non Rạng Đông Quận được sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng Trường Mầm non Rạng Đông Quận, trường được đưa vào hoạt động từ năm 2002. Sau thời gian dài sử dụng, nhiều hạng mục hạ tầng và trang thiết bị đã xuống cấp nghiêm trọng.

Việc sửa chữa đã tạo điều kiện để nhà trường nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, đáp ứng nhu cầu khoảng 500 trẻ theo chuẩn tiên tiến, hội nhập quốc tế

Tăng tốc giải ngân, triển khai thêm nhiều dự án mới

Mỗi công trình được hoàn thành góp phần cụ thể hóa hiệu quả nguồn vốn đầu tư công. Đến hết quý III/2026, phường Bình Phú đã giải ngân khoảng 160 tỷ đồng trên tổng kế hoạch vốn 193 tỷ đồng, vượt tiến độ chỉ tiêu thành phố giao.

Ông Lâm Văn Phụng - Trưởng phòng Quản lý công trình xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Phú cho biết việc tăng tốc thực hiện các dự án cần gắn với yêu cầu bảo đảm tiến độ và khối lượng hoàn thành.

Theo kế hoạch, trong tháng 11/2026, phường Bình Phú dự kiến khởi công sửa chữa, cải tạo Trung tâm điều hành thông minh và xây dựng mới trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường.

Ngày 1/1/2027, địa phương dự kiến khởi công xây dựng mới trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng 6 dự án trường học mới, với tổng mức đầu tư khoảng 1.045 tỷ đồng.

Ông Đoàn Quang Luân - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phú cho biết địa phương đang tập trung thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm 2026, đồng thời triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm tăng tốc giải ngân trong những tháng cuối năm.

Trong giai đoạn 2025 - 2030, TP. Hồ Chí Minh giao phường Bình Phú kế hoạch đầu tư công khoảng 2.500 tỷ đồng

Với nguồn lực này, phường Bình Phú tiếp tục triển khai các dự án hạ tầng, trường học và công trình phục vụ nhu cầu dân sinh.

Từ những tuyến hẻm được nâng cấp, hoa viên mới khánh thành đến các trường học được cải tạo, hiệu quả đầu tư công đang dần hiện hữu qua từng công trình. Việc bảo đảm tiến độ thi công và giải ngân sẽ là cơ sở để các dự án tiếp tục phát huy giá trị, phục vụ đời sống cộng đồng.