Vinh danh sinh viên tích cực sử dụng xe buýt

Theo đó, chương trình trao thưởng gồm 2 điện thoại iPhone 17 và 8 voucher mua sắm với tổng trị giá 11 triệu đồng. Trong đó, một chiếc điện thoại được trao cho sinh viên có số lượt đi xe buýt hợp lệ nhiều nhất. Chiếc còn lại cùng 8 voucher được trao thông qua hình thức bốc thăm.

Danh sách 10 sinh viên được lựa chọn dựa trên dữ liệu trích xuất từ hệ thống thu phí tự động GoAFC. Các lượt đi chỉ được công nhận khi đáp ứng đầy đủ điều kiện thanh toán và định danh hợp lệ.

Ban tổ chức trao tặng điện thoại iPhone 17 và các voucher mua sắm giá trị cho những sinh viên có lượt đi xe buýt nhiều nhất

Anh Trần Thanh Lượng - sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh cho biết việc thường xuyên đi xe buýt không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, học tập mà còn giúp anh có cơ hội tìm hiểu thực tế về ngành Quản lý giao thông.

Đông đảo hành khách phấn khởi nhận voucher mua sắm từ chương trình bốc thăm trúng thưởng tri ân người đi xe buýt

Trong các chuyến đi, Lượng thường quan sát chất lượng dịch vụ, điều kiện nhà chờ và ghi nhận những tình huống phát sinh trên xe để phục vụ nghiên cứu.

Lượng hành khách đi xe buýt tăng 44%

Theo ông Lê Hoàn - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP. Hồ Chí Minh, chương trình miễn phí vé xe buýt trên địa bàn thành phố đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Từ ngày 1/7 đến nay, hệ thống xe buýt vận chuyển hơn 45,3 triệu lượt hành khách, tăng khoảng 44% so với năm 2025. Các đơn vị đã phối hợp tổ chức 4 đợt tri ân hành khách, trong đó có nhiều chương trình hướng đến học sinh, sinh viên nhằm khuyến khích người dân sử dụng xe buýt thường xuyên.

Lượng hành khách sử dụng xe buýt tại TP.HCM tăng 44% nhờ các chính sách khuyến khích và nâng cao chất lượng dịch vụ

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP. Hồ Chí Minh dự kiến tiếp tục triển khai đợt 2, lựa chọn và trao thưởng cho 10 sinh viên tiếp theo. Qua đó, góp phần lan tỏa thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong giới trẻ, giảm áp lực giao thông và hướng đến xây dựng đô thị xanh.